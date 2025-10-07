創意營收／9月36.13億、年增逾倍 Q3季增四成、量產動能續衝

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

特殊應用IC（ASIC）設計大廠創意（3443）7日公布9月營收達36.13億元，月增30.5%、年增104.9%，改寫今年單月高檔；第3季合併營收86.13億元，季增41.1%、年增30.3%；前九月累計營收217.41億元、年增14.3%。單月業務結構以Turnkey占58%（20.89億元）、NRE占42%（15.17億元），顯示量產拉貨持續放大。

法說會與近期法人觀點多次點名「量產回升、NRE趨緩」的節奏：公司8月曾指引本季營收可望季增雙位數、量產成長、毛利率小幅回落，全年營收與量產收入維持雙位數年增。

9月以來，市場亦關注CSP與加密貨幣相關專案進入量產、帶動營收新動能；法人評估加密貨幣專案今年占比上看三成，並有北美客戶預付2026年產能、客群擴至日本，AI多項案子將在今下半年到明年上半年陸續量產。

外資策略面，摩根士丹利最新名單把創意納入「9月營收月、年雙增」受惠股，維持「優於大盤」評級、目標價1,480元；並指出若再拿下高獲利潛力的AI ASIC或HBM4 base-die專案，評價可望再上修。

股價方面，今日創意終場收1,385元，上漲10元，漲幅0.73%；盤中最高來到1,410元，成交量2,728張、成交金額約37.92億元。

