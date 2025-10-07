快訊

輝達台灣總部卡關有解？T12成新選項 球在輝達手上

檢察官問怎知「京華城一放手100億」？柯文哲：台北市房價都很貴

救災國軍「摸頭殺」送帽給小女孩 本人發聲：那刻付出辛勞都值得了

聽新聞
0:00 / 0:00

記憶體搶搶滾還可以買？法人曝這四大概念股都不預設高點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
記憶體供需失衡。圖／AI生成
記憶體供需失衡。圖／AI生成

台股及台積電（2330）都持續驚驚漲的創新高走勢，7日大盤指數衝上27,000點關卡之上，除了台積電的貢獻之外，記憶體族群也是盤面上的熱點，華邦電（2344）改寫24年新高，威剛（3260）也創21年新高；法人坦言，只要未爆量跌破5日線，台股仍將延續漲勢，看好台積電概念股、輝達概念股、蘋果概念股及報價概念股等四大概念股都有機會續強，不預設高點，記憶體股就是報價上漲概念股的要角。

台股7日以27,029.28點開出，上漲268.22點，一舉站上27,000點，寫下歷史新高；權王台積電以1,420元開出，上漲20元，一開盤就飆出天價，盤中再衝達1,440元，創歷史新高，上漲40元，漲幅2.86%，市值增至37.34兆元， 影響大盤指數約335點。

台股盤中一度衝達27,298.27點，大漲537.21點，飆出歷史新高，記憶體族群受惠於漲價題材，成為盤面上的多頭指標，力積電、華邦電飆上漲停，且居盤中個股成交量的冠亞軍，華邦電衝達42.65元，改寫2001年4月來新高，南亞科（2408）一度衝上漲停91.3元，盤中漲幅逾9%；威剛以175元開高後一度衝達182元，創下21年來新高；上櫃的群聯（8299）則是衝達897元，創下新高。

在台股、台積電持續飆高，記憶體股挾著報價上漲題材吸引資金進駐，成為盤面上的焦點，處在歷史高檔區的台股還有什麼是可以布局的標的？

統一投顧董事長黎方國表示，只要未爆量跌破5日線，都可以採取技術操作，包括台股及台積電仍有機會延續漲勢，尤其是在第3季新台幣兌美元匯率貶值下，預期台積電第3季的財報將大幅優於預期，營益率有機會衝破50%，EPS超過15元。

黎方國強調，台積電法說會將報佳音，對於股價不預設高點，同時看好包括台積電概念股、輝達概念股、蘋果概念股、包括記憶體與被動元件的報價概念股，都值得關注，預期將可續強，同樣也不預設高點。

台積電 蘋果概念股

延伸閱讀

費半指數大漲 激勵台股盤中最高27,298點、台積電漲40元續創高

台積電贈送晶圓片 陳其邁：對高雄意義重大

記憶體族群齊揚 群聯創新天價華邦電漲停登24年高

記憶體族群火熱！華邦電漲停衝逾24年高 群聯寫天價

相關新聞

記憶體搶搶滾還可以買？法人曝這四大概念股都不預設高點

台股及台積電（2330）都持續驚驚漲的創新高走勢，7日大盤指數衝上27,000點關卡之上，除了台積電的貢獻之外，記憶體族...

只差395元！股王信驊飆5,680元天價 直逼大立光台股史最高價紀錄

台股在中秋長假後首個交易日即迎來爆發性行情！在OpenAI與超微（AMD）宣布重磅合作的利多激勵下，AI概念族群多頭氣勢...

星通、展達9月營收亮眼 股價兩樣情

網通廠星通（3025）、展達（3447）公布9月營收均創今年以來新高的亮眼表現，但股價卻呈現兩樣情，星通一開盤就跳空登上...

超微攜手OpenAI掀漲風！台積電、台達電創高領軍 AI 概念股士氣旺盛

美股再迎AI狂潮！超微（AMD）宣布與OpenAI達成合作協議，OpenAI將入股約10%，並簽下晶片供應合約，激勵AM...

高階用板需求強勁 PCB廠衝刺AI新商機

AI新應用正帶動PCB產業升級，引爆新商機，載板廠包括龍頭欣興（3037）、景碩，及伺服板一哥金像電、老牌PCB廠楠梓電...

台光電、聯茂、台燿 業績進補

台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show 2025） 將於10月22日至24日登場，聚焦AI、低軌衛星與無人機等三大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。