記憶體搶搶滾還可以買？法人曝這四大概念股都不預設高點

台股及台積電（2330）都持續驚驚漲的創新高走勢，7日大盤指數衝上27,000點關卡之上，除了台積電的貢獻之外，記憶體族群也是盤面上的熱點，華邦電（2344）改寫24年新高，威剛（3260）也創21年新高；法人坦言，只要未爆量跌破5日線，台股仍將延續漲勢，看好台積電概念股、輝達概念股、蘋果概念股及報價概念股等四大概念股都有機會續強，不預設高點，記憶體股就是報價上漲概念股的要角。

台股7日以27,029.28點開出，上漲268.22點，一舉站上27,000點，寫下歷史新高；權王台積電以1,420元開出，上漲20元，一開盤就飆出天價，盤中再衝達1,440元，創歷史新高，上漲40元，漲幅2.86%，市值增至37.34兆元， 影響大盤指數約335點。

台股盤中一度衝達27,298.27點，大漲537.21點，飆出歷史新高，記憶體族群受惠於漲價題材，成為盤面上的多頭指標，力積電、華邦電飆上漲停，且居盤中個股成交量的冠亞軍，華邦電衝達42.65元，改寫2001年4月來新高，南亞科（2408）一度衝上漲停91.3元，盤中漲幅逾9%；威剛以175元開高後一度衝達182元，創下21年來新高；上櫃的群聯（8299）則是衝達897元，創下新高。

在台股、台積電持續飆高，記憶體股挾著報價上漲題材吸引資金進駐，成為盤面上的焦點，處在歷史高檔區的台股還有什麼是可以布局的標的？

統一投顧董事長黎方國表示，只要未爆量跌破5日線，都可以採取技術操作，包括台股及台積電仍有機會延續漲勢，尤其是在第3季新台幣兌美元匯率貶值下，預期台積電第3季的財報將大幅優於預期，營益率有機會衝破50%，EPS超過15元。

黎方國強調，台積電法說會將報佳音，對於股價不預設高點，同時看好包括台積電概念股、輝達概念股、蘋果概念股、包括記憶體與被動元件的報價概念股，都值得關注，預期將可續強，同樣也不預設高點。