只差395元！股王信驊飆5,680元天價 直逼大立光台股史最高價紀錄

台股在中秋長假後首個交易日即迎來爆發性行情！在OpenAI與超微（AMD）宣布重磅合作的利多激勵下，AI概念族群多頭氣勢如虹，權王、股王雙創新高，強力推升大盤指數不斷刷新歷史高點。

在這波AI熱潮中，權王台積電（2330）無疑是領軍要角。盤中股價最高來到1,440元的歷史天價，市值同步衝上37.3兆元，貢獻大盤超過334點漲點。

值得注意的是，股王信驊（5274）也不落人後，盤中股價再度刷新歷史天價來到5,680元。這不僅鞏固了其股王地位，與大立光（3008）當年創下的歷史最高紀錄6,075元，差距也縮減至僅剩395元，市場持續聚焦這場歷史股王寶座爭奪戰。

看好新一代伺服器管理晶片（BMC）AST2700成長動能將更強勁，將打入英特爾、超微及輝達平台，目前內外資法人普遍看好信驊長線的營運展望，因此多給予「買進」或「優於大盤」的正向評級，目標價則以美系外資的6,100元暫居最高，其次為日系外資的6,000元。

此外，IC設計指標股世芯-KY（3661）股價也持續彈升，盤中續漲約半根停板，成功重返10日線上，並再次奪回股后之位，顯示資金對高價AI股的追捧熱情依然高漲。