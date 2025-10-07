快訊

輝達台灣總部卡關有解？T12成新選項 球在輝達手上

檢察官問怎知「京華城一放手100億」？柯文哲：台北市房價都很貴

救災國軍「摸頭殺」送帽給小女孩 本人發聲：那刻付出辛勞都值得了

只差395元！股王信驊飆5,680元天價 直逼大立光台股史最高價紀錄

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
伺服器管理晶片大廠信驊董事長林鴻明。王郁倫/攝影
伺服器管理晶片大廠信驊董事長林鴻明。王郁倫/攝影

台股在中秋長假後首個交易日即迎來爆發性行情！在OpenAI與超微（AMD）宣布重磅合作的利多激勵下，AI概念族群多頭氣勢如虹，權王、股王雙創新高，強力推升大盤指數不斷刷新歷史高點。

在這波AI熱潮中，權王台積電（2330）無疑是領軍要角。盤中股價最高來到1,440元的歷史天價，市值同步衝上37.3兆元，貢獻大盤超過334點漲點。

值得注意的是，股王信驊（5274）也不落人後，盤中股價再度刷新歷史天價來到5,680元。這不僅鞏固了其股王地位，與大立光（3008）當年創下的歷史最高紀錄6,075元，差距也縮減至僅剩395元，市場持續聚焦這場歷史股王寶座爭奪戰。

看好新一代伺服器管理晶片（BMC）AST2700成長動能將更強勁，將打入英特爾、超微及輝達平台，目前內外資法人普遍看好信驊長線的營運展望，因此多給予「買進」或「優於大盤」的正向評級，目標價則以美系外資的6,100元暫居最高，其次為日系外資的6,000元。

此外，IC設計指標股世芯-KY（3661）股價也持續彈升，盤中續漲約半根停板，成功重返10日線上，並再次奪回股后之位，顯示資金對高價AI股的追捧熱情依然高漲。

股王 AI

延伸閱讀

00919、0050…10檔「存股心頭好」！高息ETF現在怎麼挑？達人給5心法

OpenAI結盟超微可添購10%股權 台積、鴻海、廣達沾光

台股「三個太陽」照亮錢景 大盤後市欲小不易

台股吸引散戶投資人積極追買 500億元買盤等待進場

相關新聞

記憶體搶搶滾還可以買？法人曝這四大概念股都不預設高點

台股及台積電（2330）都持續驚驚漲的創新高走勢，7日大盤指數衝上27,000點關卡之上，除了台積電的貢獻之外，記憶體族...

只差395元！股王信驊飆5,680元天價 直逼大立光台股史最高價紀錄

台股在中秋長假後首個交易日即迎來爆發性行情！在OpenAI與超微（AMD）宣布重磅合作的利多激勵下，AI概念族群多頭氣勢...

星通、展達9月營收亮眼 股價兩樣情

網通廠星通（3025）、展達（3447）公布9月營收均創今年以來新高的亮眼表現，但股價卻呈現兩樣情，星通一開盤就跳空登上...

超微攜手OpenAI掀漲風！台積電、台達電創高領軍 AI 概念股士氣旺盛

美股再迎AI狂潮！超微（AMD）宣布與OpenAI達成合作協議，OpenAI將入股約10%，並簽下晶片供應合約，激勵AM...

高階用板需求強勁 PCB廠衝刺AI新商機

AI新應用正帶動PCB產業升級，引爆新商機，載板廠包括龍頭欣興（3037）、景碩，及伺服板一哥金像電、老牌PCB廠楠梓電...

台光電、聯茂、台燿 業績進補

台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show 2025） 將於10月22日至24日登場，聚焦AI、低軌衛星與無人機等三大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。