華擎雙重利多 吸引買盤湧入

經濟日報／ 記者秦鈺翔/台北即時報導

6日OpenAIAMD共同宣布，雙方達成重大合作，未來OpenAI將會部署規模高達6GW的AMD Instinct GPU，並於明(2026)年下半年展開第一波建置，規模預計為1GW，消息一出，AMD率先大漲，台股相關供應鏈也有望受惠，因此華擎（3515）早盤獲大量買盤湧入，最高漲逾8%。

除了供應鏈端傳來的好消息外，華擎自身也有捷報，旗下小金雞永擎電子即將掛牌上市，今日提早開啟慶祝行情。永擎專注於伺服器主機板與系統開發，1H25 AI 伺服器占整體營收比重已達 80%，其中以 HGX AI 伺服器為大宗，為客戶提供靈活有彈性的設計方案。法人指出，直到年底AI伺服器需求持續強勁，同時第4季毛利率有望季增，並延續至2026年，法人給予正向評價。

