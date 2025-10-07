星通、展達9月營收亮眼 股價兩樣情

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
展達9月營收持續成長，股價卻相對低迷。手機截圖
網通廠星通（3025）、展達（3447）公布9月營收均創今年以來新高的亮眼表現，但股價卻呈現兩樣情，星通一開盤就跳空登上漲停鎖住，漲停價45.95元，展達則下跌逾7%，股價回落64.4元。

星通主要產品為關鍵任務網路解決方案，9月營收1.04億元，月增200.5%，年增17.2%，第3季營收1.7億元，季增86.8%，累計前9月營收3.49億元，年減27.9%。

星通表示，9月份受惠台灣案子認列營收推升營收表現，展望第4季營運表現可望如往年，年底標案認列貢獻營運表現。

展達9月營收4.67億元，月增11.9%，年增47.1%，為今年以來新高，近34個月新高，第3季營收11.93億元，季增66.6%。累計前9月營收26.7億元，年增57%。

日前展達法說會上指出軍工新產品成長潛力最大，企業網通及光纖設備穩定成長，AI家用產品進入出貨旺季，切入AI光學邊緣運算機器人，年底可望出貨，去年及今年積極佈局新客戶，明年期待新客戶佔比提升至三成，但面對國際政經環境各種不確定性，仍須審慎保守看待。

星通9月營收亮眼，股價跳空漲停。手機截圖
營收 網通廠

