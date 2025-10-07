星通、展達9月營收亮眼 股價兩樣情

網通廠星通（3025）、展達（3447）公布9月營收均創今年以來新高的亮眼表現，但股價卻呈現兩樣情，星通一開盤就跳空登上漲停鎖住，漲停價45.95元，展達則下跌逾7%，股價回落64.4元。

星通主要產品為關鍵任務網路解決方案，9月營收1.04億元，月增200.5%，年增17.2%，第3季營收1.7億元，季增86.8%，累計前9月營收3.49億元，年減27.9%。

星通表示，9月份受惠台灣案子認列營收推升營收表現，展望第4季營運表現可望如往年，年底標案認列貢獻營運表現。

展達9月營收4.67億元，月增11.9%，年增47.1%，為今年以來新高，近34個月新高，第3季營收11.93億元，季增66.6%。累計前9月營收26.7億元，年增57%。