超微攜手OpenAI掀漲風！台積電、台達電創高領軍 AI 概念股士氣旺盛

美股再迎AI狂潮！超微（AMD）宣布與OpenAI達成合作協議，OpenAI將入股約10%，並簽下晶片供應合約，激勵AMD股價一舉飆漲近24%，帶動標普500、那斯達克與費城半導體指數同步刷新歷史收盤新高，台積電ADR勁揚3.49%。

AI熱度延燒至台股，激勵台積電今早以天價1,420元開出，並帶領台股直接突破2萬7千關，直逼27200城池，續創新高紀錄。並引爆台達電、鴻海、廣達、日月光投控、華邦電、南亞科、神達、世芯-KY等AI概念族群多頭熱情。其中，台達電更一度衝上977元，再刷新歷史最高紀錄；惟奇鋐、鴻海等等上檔反壓增強，股價一度翻黑。

法人指出，OpenAI與AMD的策略聯盟延續AI「永動機」概念，市場資金持續湧入相關供應鏈，加上台積電將於10月16日召開法說會、開放運算計劃（OCP）全球峰會將於10月13日登場，AI題材熱度可望再度升溫。另受惠於日本前防相高市早苗勝出自民黨總裁選舉，帶動日股勁揚，亞股整體氛圍偏多；台股技術面亦呈強勢格局，指數續創高點可期。

不過，法人也提醒，法國新總理勒克努閃電請辭，歐洲政治不確定性升溫，加上雙十連假將至，節前獲利了結賣壓可能浮現，預料短線台股將呈現震盪盤堅、類股輪動的格局。