快訊

不吃保健品也不戒酒 79歲長壽研究者堅持實踐兩個「抗衰老習慣」

小資福音？iPhone 17e傳明年上半年登場「有A19晶片和動態島」

光復鄉今恢復上班課！學生難掩興奮 家長「借車」接送：交通太亂了

超微攜手OpenAI掀漲風！台積電、台達電創高領軍 AI 概念股士氣旺盛

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
OpenAI與超微達成重磅協議。 路透
OpenAI與超微達成重磅協議。 路透

美股再迎AI狂潮！超微（AMD）宣布與OpenAI達成合作協議，OpenAI將入股約10%，並簽下晶片供應合約，激勵AMD股價一舉飆漲近24%，帶動標普500、那斯達克與費城半導體指數同步刷新歷史收盤新高，台積電ADR勁揚3.49%。

AI熱度延燒至台股，激勵台積電今早以天價1,420元開出，並帶領台股直接突破2萬7千關，直逼27200城池，續創新高紀錄。並引爆台達電、鴻海、廣達、日月光投控、華邦電、南亞科、神達、世芯-KY等AI概念族群多頭熱情。其中，台達電更一度衝上977元，再刷新歷史最高紀錄；惟奇鋐、鴻海等等上檔反壓增強，股價一度翻黑。

法人指出，OpenAI與AMD的策略聯盟延續AI「永動機」概念，市場資金持續湧入相關供應鏈，加上台積電將於10月16日召開法說會、開放運算計劃（OCP）全球峰會將於10月13日登場，AI題材熱度可望再度升溫。另受惠於日本前防相高市早苗勝出自民黨總裁選舉，帶動日股勁揚，亞股整體氛圍偏多；台股技術面亦呈強勢格局，指數續創高點可期。

不過，法人也提醒，法國新總理勒克努閃電請辭，歐洲政治不確定性升溫，加上雙十連假將至，節前獲利了結賣壓可能浮現，預料短線台股將呈現震盪盤堅、類股輪動的格局。

AI 台積電 台股

延伸閱讀

高市早苗有望成日相 日媒：川普擬10月底訪日會談

高市早苗有望成日本第一位女首相 川普發文道賀

日民調：53.6%受訪者認為高市早苗出任首相 日中關係將惡化

亞股多收低日股獨強 法國政局動盪拖累巴黎股市

相關新聞

超微攜手OpenAI掀漲風！台積電、台達電創高領軍 AI 概念股士氣旺盛

美股再迎AI狂潮！超微（AMD）宣布與OpenAI達成合作協議，OpenAI將入股約10%，並簽下晶片供應合約，激勵AM...

高階用板需求強勁 PCB廠衝刺AI新商機

AI新應用正帶動PCB產業升級，引爆新商機，載板廠包括龍頭欣興（3037）、景碩，及伺服板一哥金像電、老牌PCB廠楠梓電...

台光電、聯茂、台燿 業績進補

台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show 2025） 將於10月22日至24日登場，聚焦AI、低軌衛星與無人機等三大...

貿聯客戶拉貨 營運補

連接器股王貿聯-KY（3665）受惠客戶拉貨動能續強，以及歐美市場工作天數恢復正常，本季業績將攀上全年高點，法人看好，貿...

矽創迎旺季 下半年有望成長

驅動IC廠矽創（8016）搭上傳統消費旺季商機，加上車用市場回溫挹注，今年營運有機會倒吃甘蔗，法人看好，矽創下半年營運有...

華新科高雄廠火警 無人傷亡

被動元件大廠華新科（2492）高雄廠昨（6）日上午驚傳火警，火勢延燒逾一小時，公司昨天下午表示，火警發生後緊急疏散，廠區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。