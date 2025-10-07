記憶體股飆漲 外資又點名這三檔大漲
美系大行出具報告，觀察記憶體產業走勢，調升華邦電（2344）、力積電（6770）及愛普（6531）等三檔股票目標，三檔股價開盤向漲停板邁進，
美系大行再度調升這三家目標，主流DRAM 廠已完成第4季報價，已確認進入上行循環，預期預期南亞科（2408）第4季的ASP上漲約20%，今年可望轉虧為盈，第3季營收符合預期，高於市場預期15%，預期第3季轉盈比原本預估的第4季早。由於券商預估未來三季DDR4 將出現10–15% 的供應短缺，所以，漲勢蔓延到DDR3，預期漲幅也正快速跟進中。
NAND的部分，主流 NAND 廠開始尋求產能支援，SanDis 已與力積電接觸，顯示供應緊縮。NOR則預估第4季漲價5–10% 。
