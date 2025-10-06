華新科高雄廠火警 無人傷亡

被動元件大廠華新科（2492）高雄廠昨（6）日上午驚傳火警，火勢延燒逾一小時，公司昨天下午表示，火警發生後緊急疏散，廠區人員全部平安，預計要等到抽風完後，再進現場確認狀況，損失仍有待評估。

根據高雄地方消息，華新科位於前鎮加工區的北一廠區昨天上午6時8分傳出火警，當地消防局出動21車42人前往搶救；火警現場為工廠五樓粉末燃燒，火勢於7時21分左右撲滅，共約110名員工撤離現場，無人員傷亡。

華新科強調，發生火警的廠區人員疏散，全部平安，並證實起火點是粉末站，其他樓層／各站未受影響，將調度他廠粉末站支援。

根據華新科官網資訊，該公司1992年開始生產製造被動元件，致力於微型化、高成本效益、綠色環保、安規與防電磁波幹擾／靜電（EMI／ESD）及各式特殊元器件開發，產品包括積層陶瓷電容（MLCC）及晶片排容（MLCC Array）、晶片電阻及晶片排阻（Chip-R Array）、圓板電容（DISC）、射頻元件、氧化鋅變阻器（Varistor）、電感、晶片保險絲等。