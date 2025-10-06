振樺電測試設備業務帶勁

工業電腦廠振樺電（8114）旗下瑞傳科技為美系半導體大廠出貨AI測試設備，隨全球AI基建持續擴大，帶動振樺電今年業績大幅成長，加上輝達下世代Rubin平台晶片將於今年第4季試產，再為振樺電AI測試設備業務催油門。

AI測試設備是近年瑞傳及振樺電營運最大增長動能，考量美國關稅因素，在客戶要求下，振樺電今年上半年提前將AI測試設備出貨。

以應用別營收占比來看，振樺電今年上半年線上線下解決方案（O2O Solutions）零售及醫療為26%、金融3%、智慧城市及娛樂為5%；產業物聯研製中心（Embedded Foundry）則主要由瑞傳負責，其中，數位醫療占比10%、網通為6%、邊緣AI及DMS達50%，AI測試設備業務就歸屬該領域。

隨AI測試設備出貨高峰結束，下半年該業務回歸常態，導致振樺電下半年業績成長動能趨緩，今年8月營收11.12億元，月減20.1%、年減9.06%。即便如此，振樺電今年前八月仍繳出累計營收142.6億元，年增82.8%的高成長佳績，預期2025年業績將續創新高紀錄。

法人指出，輝達下世代Rubin晶片今年10月可望在台積電試產，明年第2季進入量產。因應此，瑞傳今年第2季起已針對下世代測試設備進行開發，預估新一代AI測試機台有望於明年首季起陸續出貨，帶動振樺電新一波成長動能。

此外，瑞傳日前斥資近3億元，取得老牌工業電腦廠中美萬泰科技公司股權，預計本次交易完成後，瑞傳將累計持有41%中美萬泰股權，該公司營收也將成為振樺電新成長動能。