快訊

周三寒露到！屬龍當心 4生肖周六前拚轉運旺翻天

揭弊卻丟了飯碗…吹哨者人生一場空 嘆正義何在

國軍精銳…海龍蛙兵移防澎湖 美軍不再赴金門協訓

振樺電測試設備業務帶勁

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠振樺電（8114）旗下瑞傳科技為美系半導體大廠出貨AI測試設備，隨全球AI基建持續擴大，帶動振樺電今年業績大幅成長，加上輝達下世代Rubin平台晶片將於今年第4季試產，再為振樺電AI測試設備業務催油門。

AI測試設備是近年瑞傳及振樺電營運最大增長動能，考量美國關稅因素，在客戶要求下，振樺電今年上半年提前將AI測試設備出貨。

以應用別營收占比來看，振樺電今年上半年線上線下解決方案（O2O Solutions）零售及醫療為26%、金融3%、智慧城市及娛樂為5%；產業物聯研製中心（Embedded Foundry）則主要由瑞傳負責，其中，數位醫療占比10%、網通為6%、邊緣AI及DMS達50%，AI測試設備業務就歸屬該領域。

隨AI測試設備出貨高峰結束，下半年該業務回歸常態，導致振樺電下半年業績成長動能趨緩，今年8月營收11.12億元，月減20.1%、年減9.06%。即便如此，振樺電今年前八月仍繳出累計營收142.6億元，年增82.8%的高成長佳績，預期2025年業績將續創新高紀錄。

法人指出，輝達下世代Rubin晶片今年10月可望在台積電試產，明年第2季進入量產。因應此，瑞傳今年第2季起已針對下世代測試設備進行開發，預估新一代AI測試機台有望於明年首季起陸續出貨，帶動振樺電新一波成長動能。

此外，瑞傳日前斥資近3億元，取得老牌工業電腦廠中美萬泰科技公司股權，預計本次交易完成後，瑞傳將累計持有41%中美萬泰股權，該公司營收也將成為振樺電新成長動能。

振樺電 AI 營收

延伸閱讀

OpenAI簽署協議要用超微GPU…最多將持有後者10%股份 超微盤前噴24%

桃園經發局長張誠向輝達招手 曝青埔A19有三大優勢

輝達台北設總部恐生變 高雄議員招手：亞灣有三塊地可考慮

輝達北士科卡關…他批無能 網曝原因：讓人怕的是賴清德

相關新聞

高階用板需求強勁 PCB廠衝刺AI新商機

AI新應用正帶動PCB產業升級，引爆新商機，載板廠包括龍頭欣興（3037）、景碩，及伺服板一哥金像電、老牌PCB廠楠梓電...

台光電、聯茂、台燿 業績進補

台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show 2025） 將於10月22日至24日登場，聚焦AI、低軌衛星與無人機等三大...

貿聯客戶拉貨 營運補

連接器股王貿聯-KY（3665）受惠客戶拉貨動能續強，以及歐美市場工作天數恢復正常，本季業績將攀上全年高點，法人看好，貿...

矽創迎旺季 下半年有望成長

驅動IC廠矽創（8016）搭上傳統消費旺季商機，加上車用市場回溫挹注，今年營運有機會倒吃甘蔗，法人看好，矽創下半年營運有...

華新科高雄廠火警 無人傷亡

被動元件大廠華新科（2492）高雄廠昨（6）日上午驚傳火警，火勢延燒逾一小時，公司昨天下午表示，火警發生後緊急疏散，廠區...

振樺電測試設備業務帶勁

工業電腦廠振樺電（8114）旗下瑞傳科技為美系半導體大廠出貨AI測試設備，隨全球AI基建持續擴大，帶動振樺電今年業績大幅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。