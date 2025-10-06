矽創迎旺季 下半年有望成長

驅動IC廠矽創（8016）搭上傳統消費旺季商機，加上車用市場回溫挹注，今年營運有機會倒吃甘蔗，法人看好，矽創下半年營運有望優於上半年。

矽創持續產品差異化與多元化策略，在成熟技術領域的小尺寸顯示器驅動IC領域耕耘成果頗佳，攻占不少物聯網、工控市場。該公司也具備零電容技術，導入物聯網、工控、車用驅動IC及觸控與驅動整合IC（TDDI）產品線。

其中，在物聯網方面，零電容TDDI產品為矽創今年最主要的動能，在工控部分，智慧電網設備、電表等政府標案則帶動季節性營收。

另外，矽創旗下昇佳是一線非蘋品牌手機感測器主要供應商，發展包括光學、微機電與電容等相關產品線。矽創旗下另一隻小金雞力領則是台股中少見車用業績占比達八成以上的IC設計業者，主攻車用相關驅動IC業務。該集團目前以物聯網驅動IC的業績比重最高，其次是手機感測器業務。

法人認為，先前中國大陸對家電、消費性電子產品、汽車等祭出補貼，不過手機與消費性電子產品的汰換周期似乎逐漸拉長，導致今年上半年的消費力道仍較為保守，當地消費者的購買力道可能會推遲至雙11採購季，研判大陸的消費高峰還是會落在第4季。

對於矽創來說，法人評估，9月至10月訂單應當都會不錯，從現在到年底，不但是傳統消費旺季，而且車用市場在經過上半年溫和表現後，也開始看到回溫跡象，預期對該公司後續表現可能帶來幫助。

矽創3日股價下跌2元，收在207元。