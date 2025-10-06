貿聯客戶拉貨 營運補

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
貿聯董事長梁華哲。聯合報系資料照
連接器股王貿聯-KY（3665）受惠客戶拉貨動能續強，以及歐美市場工作天數恢復正常，本季業績將攀上全年高點，法人看好，貿聯今年有望挑戰賺四個股本，隨著高速運算（HPC）相關市場熱度延續，明年業績持續看俏。

貿聯董事長梁華哲之前已表態，對今年營運保持樂觀，同時，客戶拉貨力度明顯增強，尤其HPC需求持續超出預期，該公司正積極擴產，以滿足客戶需求。

貿聯8月合併營收57.74億元，雖創同期新高，但月減4.3%，年增26.6%；前八月合併營收350.25億元，創同期新高，年增27.7%。貿聯表示，因歐洲暑假工作天數減少，8月出貨量較前一個月下滑，導致營收低於7月。隨9月工作天數恢復正常，加上AI伺服器需求持續暢旺，法人預期，貿聯9月營收可望優於8月。

法人預估，貿聯第3季營收可望季增兩位數，第4季將達全年高峰，主要是貿聯的800G主動式電纜（AEC）切入大客戶並開始出貨，同時，還將增加一家新客戶，助益業績。

至於最新的光學傳輸方案進度方面，貿聯表示，已攜手SENKO Advanced Components與ficonTEC Service GmbH，共同研發整合式光學互連解決方案，有助滿足共同封裝光學（CPO）與矽光子（SiPh）在大規模製造上快速成長的需求，這些技術對推動光通訊與AI數據中心的發展極為重要。

法人預估，貿聯CPO與矽光子相關傳輸解決方案，可望在明年小量出貨。

另一方面，貿聯AEC大客戶、高速連接晶片供應商Credo業績火熱，拉貨動能強勁，同步助攻貿聯出貨。

Credo近期公布2026財年第1季（截至2025年8月）財報，營收2.23億美元，創單季新高，季增31%，年增274%；淨利達9,830萬美元，創新高，季增51%。

Credo專攻的AEC和光學DSP產品線需求爆發，貿聯身為Credo的AEC唯一供應商，業績跟著同步快速成長。分析師預估，Credo在AEC市場的市占率超過七成，其中，最大客戶亞馬遜AWS營收占比超過六成，其他主力客戶還包括微軟與Xai。

