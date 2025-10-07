快訊

周三寒露到！屬龍當心 4生肖周六前拚轉運旺翻天

揭弊卻丟了飯碗…吹哨者人生一場空 嘆正義何在

國軍精銳…海龍蛙兵移防澎湖 美軍不再赴金門協訓

台光電、聯茂、台燿 業績進補

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show 2025） 將於10月22日至24日登場，聚焦AI、低軌衛星與無人機等三大新興應用。法人看好，AI用板需求帶動對應銅箔基板（CCL）材料與設備升級，包含台光電（2383）、聯茂、台燿、騰輝等CCL廠，以及志聖、迅得等周邊設備廠商都將受惠。

研究機構分析，AI伺服器熱潮推升高階PCB需求，也暴露了高階材料供應潛在瓶頸。高性能玻纖布與HVLP銅箔是當中兩大關鍵材料，前者包括用於高頻高速銅箔基板的Low Dk與IC載板的Low CTE類型，目前Low CTE已出現結構性缺口。

另外，台灣電路板協會分析，HVLP銅箔在AI伺服器升級至B300世代後，對HVLP4的需求將快速攀升，恐在中期引發供應緊張。關鍵材料高度依賴日本供應，造成伺服器終端產品出貨延宕的風險，缺料嚴峻也開啟了材料廠切入高階市場的契機。

AI 伺服器 銅箔基板

延伸閱讀

聯茂9月營收月增8.4% 本季營運向上

價漲量增股躍衝關要角 台積、廣達、華邦電等展望偏多

全民權證／台燿 挑價內外20%

台光電、台燿 高盛力挺

相關新聞

高階用板需求強勁 PCB廠衝刺AI新商機

AI新應用正帶動PCB產業升級，引爆新商機，載板廠包括龍頭欣興（3037）、景碩，及伺服板一哥金像電、老牌PCB廠楠梓電...

台光電、聯茂、台燿 業績進補

台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show 2025） 將於10月22日至24日登場，聚焦AI、低軌衛星與無人機等三大...

貿聯客戶拉貨 營運補

連接器股王貿聯-KY（3665）受惠客戶拉貨動能續強，以及歐美市場工作天數恢復正常，本季業績將攀上全年高點，法人看好，貿...

矽創迎旺季 下半年有望成長

驅動IC廠矽創（8016）搭上傳統消費旺季商機，加上車用市場回溫挹注，今年營運有機會倒吃甘蔗，法人看好，矽創下半年營運有...

華新科高雄廠火警 無人傷亡

被動元件大廠華新科（2492）高雄廠昨（6）日上午驚傳火警，火勢延燒逾一小時，公司昨天下午表示，火警發生後緊急疏散，廠區...

振樺電測試設備業務帶勁

工業電腦廠振樺電（8114）旗下瑞傳科技為美系半導體大廠出貨AI測試設備，隨全球AI基建持續擴大，帶動振樺電今年業績大幅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。