鴻海營收／9月8,370億元再創新高 爆發期即將到來？

鴻海（2317）9月營收創新高，主要受惠於AI伺服器基礎建設進入加速期，同時組裝、測試良率逐步提升，出貨量開始跳升。第4季隨著GB300逐漸放量，將會進一步推升雲端營收，強化成長動能。從需求面來看，外媒4日報導，OpenAI執行長近期將發起一場全球募資與合作的活動，鴻海赫然在列，可見需求之強勁。

鴻海9月合併營收達8,370.68億元，月增38%，年增14.2%。第3季累計合併營收達2.05兆元，創下單季歷史新高，季增14.4%，年增10.9%，遠超出法人原先預期。法人指出，雖然機櫃組裝會稀釋整體毛利率，但營利率的部分將會維持在3%左右。此外和東元（1504）的策略結盟，能助力公司在美國與夥伴建立 AI 模組化工廠，並增加在機櫃製造、組裝與資料中心之開發競爭力。