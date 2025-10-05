快訊

花蓮光復鄉災區 600萬噸淤土還待清 民眾抗議復原慢

研究發現：「土衛二」具備3要素 可能孕育生命

聽新聞
0:00 / 0:00

未登記稅籍營業 可處停業

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

營業人在開始營業前，應依規定向主管稽徵機關辦理稅籍登記。財政部台北國稅局提醒，若未辦理稅籍登記而擅自營業，且每月銷售額已達使用統一發票標準（現行為20萬元），經查獲有未依法給予消費者發票或未取得進貨憑證者，將分別依法處罰，最重可停業。

《稅捐稽徵法》規定，依法應給與他人憑證而未給與，應自他人取得憑證而未取得，或應保存憑證而未保存者，應就其總額處5％以下罰鍰。

營業稅法》中也規定，未依規定申請稅籍登記，除通知限期補辦，並可處3,000元以上、3萬元以下罰鍰；屆期仍未補辦者，可按次處罰；未依規定申請稅籍登記而營業，除追繳稅款外，依照所漏稅額處五倍以下罰鍰，並得停止其營業。

國稅局解釋，營業人未依規定辦理稅籍登記而擅自展開相關營業行為，其每月銷售額已達使用統一發票標準，此行為同時觸犯稅捐稽徵法、營業稅法規定，依規定應擇一從重處罰，甚至在「進貨」未依規定取得憑證部分，同樣也可依稅捐稽徵法處罰。

營業稅 統一發票 國稅局

延伸閱讀

強颱風麥德姆將登陸廣東 廣東、海南多地實施「五停」

台中新光三越衝業績 推周年慶 VIP 預購

老饕不捨！ 北市29年「鹿家莊」突宣布歇業 老闆女兒曝停業原因

全真瑜珈停業 新北：提供會員法律諮詢服務

相關新聞

藥華藥9月業績13.2億元創高 前三季營收超越去年全年總和

藥華藥（6446）昨（5）日公告9月營收13.2億元，繼續改寫單月歷史新高紀錄，月增3.4%，年增41.3%；累計今年前...

順達9月營收月減17% 樂觀 BBU 業務

電池模組廠順達（3211）昨（5）日公布9月營收11.76億元，月減17.65%，年增1.99%；前三季營收92.34億...

聯茂9月營收月增8.4% 本季營運向上

銅箔基板（CCL）大廠聯茂（6213）昨（5）日公布9月營收27.64億元，月增8.4%，並較去年同期成長0.5%；前三...

AI 題材股 短線不看淡

不論從8月的外銷接單、景氣燈號或上周公布的9月PMI指數來看，台灣的景氣榮枯以及股市表現，還是呈現AI題材一家烤肉萬家香...

ODM 鏈六強 高盛按讚 鴻海、緯穎等獲買進評等

外資高盛證券於「ODM供應鏈」報告中分析十間台廠9月、10月、11月等三個月營收表現，預估平均年增將成長近三成，主要受惠...

PC 遊戲發功 微星、雙A 補

市調機構JPR最新報告指出，2025年全球PC遊戲硬體市場規模可達445億美元（逾新台幣1.3兆元），年增35%。隨著P...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。