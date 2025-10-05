快訊

花蓮光復鄉災區 600萬噸淤土還待清 民眾抗議復原慢

研究發現：「土衛二」具備3要素 可能孕育生命

聽新聞
0:00 / 0:00

台版肥咖申報免罰標準放寬 案件情節輕微、配合度高...可免處罰

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部日前預告「台版肥咖申報規定」的減免處罰標準，放寬裁罰規定。記者孫中英／攝影。
財政部日前預告「台版肥咖申報規定」的減免處罰標準，放寬裁罰規定。記者孫中英／攝影。

財政部日前預告「台版肥咖申報規定」的減免處罰標準，放寬裁罰規定。為增進交換資料正確性、鼓勵申報金融機構自主配合補正，針對未申報及未依規定盡職審查案件，若情節輕微、且配合度高，可免予處罰。

為與國際稅務資訊透明標準接軌，財政部推動金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法（CRS辦法），又被稱為「台版肥咖條款」。在每年報稅季期間，財政部要求金融機構必須申報金融帳戶，並於每年9月與交換國交換稅務用途金融帳戶資訊，目前與日本、英國、澳洲交換，透過跨國交換資訊，可交叉比對異常狀況，揪出跨國避稅。

考量自2020年初次申報至今已推動申報五年，財政部表示，檢查申報金融機構執行情形，已累積相當實務經驗，相關處罰標準，應依照實務違規行為態樣、情節輕重、影響程度等通盤檢視，配合實務修正應處罰鍰案件的免罰要件。

台版肥咖申報擬放寬免罰標準
台版肥咖申報擬放寬免罰標準

針對短漏報或未申報情況，有四項放寬，首先，無既有帳戶持有人之稅務識別碼導致未申報。

其次，在稅捐稽徵機關通知前已自動更正申報。

第三，稅捐稽徵機關通知前，已自動補報，且補報件數低於一定比率（當次補報未超過五件、或當次未超過當年度的10％，且合計未逾100件）。

第四，稅捐稽徵機關首次裁處，且申報金融機構盡力配合，在裁罰核定前，已更正補報，且依限配合辦理實地檢查或委由會計師等獨立審查人員執行專案檢查，並依檢查結果辦理。

針對未依規定進行CRS審查部分，除了原本金額較低資產帳戶，再新增兩種免罰樣態，包括在稅捐稽徵機關通知前，已完成CRS且自動補報，以及稅捐稽徵機關首次裁處，且申報金融機構盡力配合，在裁罰核定前，已更正補報。

財政部解釋，這次放寬規定，主要是考量我國實務現況，為達強化我國申報金融機構遵循度之目標，除了依CRS手冊所述核心要求導入裁罰機制，對於已克盡協力義務之申報金融機構，應優先以輔導取代直接裁罰，才能協助金融機構完善內部遵循措施。

財政部 日本 澳洲

延伸閱讀

電子產品備貨旺季助攻…9月出口熱 有望連23紅

美國獨立250周年「一美元紀念幣」初稿曝光 川普成主角引爭議

花蓮堰塞湖洪災 財政部北區國稅局：災損申報期限延至12/31

雲端發票獎項 明年大加碼

相關新聞

藥華藥9月業績13.2億元創高 前三季營收超越去年全年總和

藥華藥（6446）昨（5）日公告9月營收13.2億元，繼續改寫單月歷史新高紀錄，月增3.4%，年增41.3%；累計今年前...

順達9月營收月減17% 樂觀 BBU 業務

電池模組廠順達（3211）昨（5）日公布9月營收11.76億元，月減17.65%，年增1.99%；前三季營收92.34億...

聯茂9月營收月增8.4% 本季營運向上

銅箔基板（CCL）大廠聯茂（6213）昨（5）日公布9月營收27.64億元，月增8.4%，並較去年同期成長0.5%；前三...

AI 題材股 短線不看淡

不論從8月的外銷接單、景氣燈號或上周公布的9月PMI指數來看，台灣的景氣榮枯以及股市表現，還是呈現AI題材一家烤肉萬家香...

ODM 鏈六強 高盛按讚 鴻海、緯穎等獲買進評等

外資高盛證券於「ODM供應鏈」報告中分析十間台廠9月、10月、11月等三個月營收表現，預估平均年增將成長近三成，主要受惠...

PC 遊戲發功 微星、雙A 補

市調機構JPR最新報告指出，2025年全球PC遊戲硬體市場規模可達445億美元（逾新台幣1.3兆元），年增35%。隨著P...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。