快訊

花蓮光復鄉災區 600萬噸淤土還待清 民眾抗議復原慢

研究發現：「土衛二」具備3要素 可能孕育生命

順達9月營收月減17% 樂觀 BBU 業務

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

電池模組廠順達（3211）昨（5）日公布9月營收11.76億元，月減17.65%，年增1.99%；前三季營收92.34億元，年減15.78%。

展望後市，順達總經理張崇興先前指出，2025年受制於IT業務看淡及新台幣強勁升值干擾，即便電池備援模組（BBU）業務強勁，仍下修整體今年營收預估，預計今年業績將年減15%至20%。

順達目前BBU業務強勁，預期今年BBU相關營收有望較去年翻倍成長，伴隨新客戶、新機種陸續開發中，對BBU業務後市樂觀看待。

張崇興指出，AI伺服器機櫃搭配BBU比率持續提升中，至於進入GB300或更高階的伺服器產品是否變為標配，仍要看客戶設計及需求。

營收 電池模組 伺服器

延伸閱讀

800V升級潮！飆股大追蹤 電源技術大突破、2.3兆市值上位新局

就市論勢／散熱、BBU、記憶體 聚光

台達電飆漲150%、千金股預備！股添樂「基本面護城河深」：小資族00935跟上

全民權證／台達電 兩檔有戲

相關新聞

藥華藥9月業績13.2億元創高 前三季營收超越去年全年總和

藥華藥（6446）昨（5）日公告9月營收13.2億元，繼續改寫單月歷史新高紀錄，月增3.4%，年增41.3%；累計今年前...

順達9月營收月減17% 樂觀 BBU 業務

電池模組廠順達（3211）昨（5）日公布9月營收11.76億元，月減17.65%，年增1.99%；前三季營收92.34億...

聯茂9月營收月增8.4% 本季營運向上

銅箔基板（CCL）大廠聯茂（6213）昨（5）日公布9月營收27.64億元，月增8.4%，並較去年同期成長0.5%；前三...

AI 題材股 短線不看淡

不論從8月的外銷接單、景氣燈號或上周公布的9月PMI指數來看，台灣的景氣榮枯以及股市表現，還是呈現AI題材一家烤肉萬家香...

ODM 鏈六強 高盛按讚 鴻海、緯穎等獲買進評等

外資高盛證券於「ODM供應鏈」報告中分析十間台廠9月、10月、11月等三個月營收表現，預估平均年增將成長近三成，主要受惠...

PC 遊戲發功 微星、雙A 補

市調機構JPR最新報告指出，2025年全球PC遊戲硬體市場規模可達445億美元（逾新台幣1.3兆元），年增35%。隨著P...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。