AI 題材股 短線不看淡

不論從8月的外銷接單、景氣燈號或上周公布的9月PMI指數來看，台灣的景氣榮枯以及股市表現，還是呈現AI題材一家烤肉萬家香的狀況。

傳產部分，以PMI的新訂單指數來看，只有跟AI有關的電力供應設備產業，因大型CSP業者持續加碼AI基礎建設，其景氣是處於擴張狀況，其外銷接單也是傳產業中唯一仍有成長的族群。反映到盤面，投資人也可看到東元、台達電這兩大主要受益公司股價創下波段新高。

其他原物料業方面，即使從S&P500企業獲利預估來看，石油業2026年獲利成長將轉正，且大陸官方也持續推動反內捲政策，加上烏克蘭自9月起，加強攻擊俄羅斯石化煉製廠及管路加壓站，導致全球最大石化產品出口國的俄羅斯國內汽油短缺，官方被迫宣布暫停出口至年底。

但OPEC+日前宣布11月將擴大增產，油價聞訊又再度下探；即使訊息面上傳出巴菲特宣布將併購西方石油旗下之OxyChem石化公司，是股神自2022年以來，首度出手，然股神對產業之加持依舊不敵報價走跌之利空，台塑四寶中，除南亞受益玻纖砂供應吃緊外尚有守之外，其餘三寶上周五股價再度失守年線。

或許是10月長假多，所以上周台股交投略顯清淡。最近這波AI股強攻，主要是由輝達以及OpenAI和甲骨文之三方合作訊息所推動；但也讓市場對於AI投資是否已經泡沫化議論紛紛。AI教父、台灣之光黃仁勳上月底接受專訪，針對市場的疑慮，提出幾個看法 :

一、黃仁勳認為，目前AI正從一鍵一答模式進化到可以思考的推論階段，而這樣的進化，將導致運算量以等比級數爆發；二、針對外界對輝達投資OpenAI的疑慮，黃仁勳認為OpenAI將會是一家數兆美元市值的企業，輝達將幫助OpenAI建設屬於它自己的AI基礎設施。

三、黃仁勳認為以CPU為核心的通用運算時代已經結束，未來包括大家所熟知的搜尋、推薦、購物等運算，都將從CPU轉向使用GPU；上周OpenAI已推出運用AI演算法的購物服務；目前谷歌搜尋也已整合AI功能，都呼應黃仁勳對產業前景的看法。他認為光是上述替代，就足以支撐算力需求長期的成長。

四、針對分析師認為AI投資已過剩，黃仁勳則提出 : 當所有通用運算都轉為GPU為主的加速運算、所有推薦引擎都建立在AI架構上、以及所有的內容生成都由AI自動驅動時，那時候AI產業才可能有供過於求的看法回應。

五、最後針對市場競爭，黃仁勳認為輝達構築的強大系統平台優勢，將是該公司最佳的護城河。上周微軟技術長受訪時雖表示將持續開發自有晶片，但也承認輝達的產品還是市場中最具成本效益的。台灣科技業跟隨著輝達的AI大纛，應仍有幾年好光景可期。

外資圈給予台積電（2330）的評價已把眼光放到2027年，在主要競爭對手仍無法替代而需求又這麼急迫之下，預期台股由台積電引領指數衝關，搭配AI題材股內循環的架構短期間不易鬆動。

如何操作?還是老話 : 中、短線觀察月、季線乖離是否過高；長線就以歷年大盤指數與年線乖離率之極限值，列為停益最後的警示燈，紀律性的操作。（作者是群益投顧董事長）