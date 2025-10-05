快訊

花蓮光復鄉災區 600萬噸淤土還待清 民眾抗議復原慢

研究發現：「土衛二」具備3要素 可能孕育生命

聽新聞
0:00 / 0:00

就市論勢／AI+IC 雙核心 聚光

經濟日報／ 曾炎裕（群益投顧副總裁）

盤勢分析

輝達執行長黃仁勳預估OpenAI可能成下一家兆美元級的大科技公司，而市場預期輝達很可能成為第一家市值10兆美元公司。

10月中旬起美台科技財報將登場，預計外資將出現一波上修台積電目標價動作，然後但又擔心美國科技財報表現不佳的風險，但仔細看全球資金自9月下旬起連續加碼卡位，科技巨頭與美國政府聯手拉高AI股估值，光看英特爾9月股價暴漲，就可以得真正依照財報優劣投資的人，可能完全沒抓到股價趨勢是反應未來。

川普投顧日前放話認為季報資訊妨礙中長期投資建議取消，換言之，帳面數字的影響可能少於三天，同族群股價表現才是關鍵。

投資建議

美股續創新高，台灣具AI和IC雙核心，吸引外資積極加碼，指數支撐壓力的預估都是杯弓蛇影，不如看清楚現階段市場焦點。一、台積電（2330）法說前資金卡位，若台積電ADR不跌，台股指數就不跌，資金派對就繼續。

二、量能變化：單日成交量維持5,000-6,000億元尚未爆量失控，天價一定搭配天量；三、拉積盤：傳產與金融股沒有成長動能，過去的輪動補漲格局已改變，別亂換股操作。

台積電 財報

延伸閱讀

軟銀、輝達皆投資…英特爾成美半導體製造要角 專家曝對台積電影響

WSJ：輝達向阿聯供應AI晶片的交易陷停滯 黃仁勳感到沮喪

無需大學文憑！黃仁勳點名AI時代下「1工作最夯」 可年入300萬

參議員施壓追問進度 英特爾承諾延宕至2030年俄亥俄廠建廠計畫不變

相關新聞

藥華藥9月業績13.2億元創高 前三季營收超越去年全年總和

藥華藥（6446）昨（5）日公告9月營收13.2億元，繼續改寫單月歷史新高紀錄，月增3.4%，年增41.3%；累計今年前...

順達9月營收月減17% 樂觀 BBU 業務

電池模組廠順達（3211）昨（5）日公布9月營收11.76億元，月減17.65%，年增1.99%；前三季營收92.34億...

聯茂9月營收月增8.4% 本季營運向上

銅箔基板（CCL）大廠聯茂（6213）昨（5）日公布9月營收27.64億元，月增8.4%，並較去年同期成長0.5%；前三...

AI 題材股 短線不看淡

不論從8月的外銷接單、景氣燈號或上周公布的9月PMI指數來看，台灣的景氣榮枯以及股市表現，還是呈現AI題材一家烤肉萬家香...

ODM 鏈六強 高盛按讚 鴻海、緯穎等獲買進評等

外資高盛證券於「ODM供應鏈」報告中分析十間台廠9月、10月、11月等三個月營收表現，預估平均年增將成長近三成，主要受惠...

PC 遊戲發功 微星、雙A 補

市調機構JPR最新報告指出，2025年全球PC遊戲硬體市場規模可達445億美元（逾新台幣1.3兆元），年增35%。隨著P...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。