一周盤前股市解析／記憶體、CoWoS鏈 可留意

台股上周五（3日）受美國科技股走強激勵，指數以上漲57點開盤後，震盪走弱、漲勢收斂，一度僅漲32點，但在台積電逐步走強引領指數盤堅震盪走揚，終場大漲382點至26,761點，再創歷史新高；目前台股指數技術面維持偏多格局，市場法人看好短期可望維持強勢。

統一投顧協理陳晏平表示，儘管美國政府關門，但市場對AI前景的樂觀情緒仍持續增強，成功抵消川普政府威脅大規模裁員所帶來的不確定性，帶動美股持續走揚。目前台股技術面強勢，加上AI前景的樂觀情緒持續暢旺、iPhone17熱賣等利多，有利台股向上輪動，但本周仍有雙十連假效應，仍須提防節前獲利賣壓，預期短線上震盪盤堅、類股輪動。

操作上，建議布局績優中大型權值股及具業績題材的中小型股，聚焦AI概念股、半導體先進製程相關、高速傳輸、材料升級或替代概念股、PCB供應鏈、蘋概股、機器人、軍工及生技等。

台新投顧協理范婉瑜指出，台積電（2330）股價再次改寫歷史新高，推動加權指數來到歷史新高的26,761點，強勢族群持續輪動。操作上，逢低仍可先留意有基本面的族群，包括：記憶體、AI伺服器代工廠、CoWoS供應鏈、股價低基期的成衣製鞋、於美國有設廠的生技股等。

第一金投顧協理黃奕銓認為，台股9月月線連五紅，多頭市場創新高不預設高點，下半年業績為王，數字最好的當然仍是AI產業，伴隨著GB200、GB300放量與上市，AI供應鏈包括台積電、鴻海、廣達、奇鋐、緯創、台光電、勤城、聯亞、華星光、定穎等可以趁最近拉回布局。