花蓮光復鄉災區 600萬噸淤土還待清 民眾抗議復原慢

研究發現：「土衛二」具備3要素 可能孕育生命

一周盤前股市解析／記憶體、CoWoS鏈 可留意

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（3日）受美國科技股走強激勵，指數以上漲57點開盤後，震盪走弱、漲勢收斂，一度僅漲32點，但在台積電逐步走強引領指數盤堅震盪走揚，終場大漲382點至26,761點，再創歷史新高；目前台股指數技術面維持偏多格局，市場法人看好短期可望維持強勢。

統一投顧協理陳晏平表示，儘管美國政府關門，但市場對AI前景的樂觀情緒仍持續增強，成功抵消川普政府威脅大規模裁員所帶來的不確定性，帶動美股持續走揚。目前台股技術面強勢，加上AI前景的樂觀情緒持續暢旺、iPhone17熱賣等利多，有利台股向上輪動，但本周仍有雙十連假效應，仍須提防節前獲利賣壓，預期短線上震盪盤堅、類股輪動。

操作上，建議布局績優中大型權值股及具業績題材的中小型股，聚焦AI概念股、半導體先進製程相關、高速傳輸、材料升級或替代概念股、PCB供應鏈、蘋概股、機器人、軍工及生技等。

台新投顧協理范婉瑜指出，台積電（2330）股價再次改寫歷史新高，推動加權指數來到歷史新高的26,761點，強勢族群持續輪動。操作上，逢低仍可先留意有基本面的族群，包括：記憶體、AI伺服器代工廠、CoWoS供應鏈、股價低基期的成衣製鞋、於美國有設廠的生技股等。

第一金投顧協理黃奕銓認為，台股9月月線連五紅，多頭市場創新高不預設高點，下半年業績為王，數字最好的當然仍是AI產業，伴隨著GB200、GB300放量與上市，AI供應鏈包括台積電、鴻海、廣達、奇鋐、緯創、台光電、勤城、聯亞、華星光、定穎等可以趁最近拉回布局。

台積電 台股指數 AI

相關新聞

藥華藥9月業績13.2億元創高 前三季營收超越去年全年總和

藥華藥（6446）昨（5）日公告9月營收13.2億元，繼續改寫單月歷史新高紀錄，月增3.4%，年增41.3%；累計今年前...

順達9月營收月減17% 樂觀 BBU 業務

電池模組廠順達（3211）昨（5）日公布9月營收11.76億元，月減17.65%，年增1.99%；前三季營收92.34億...

聯茂9月營收月增8.4% 本季營運向上

銅箔基板（CCL）大廠聯茂（6213）昨（5）日公布9月營收27.64億元，月增8.4%，並較去年同期成長0.5%；前三...

AI 題材股 短線不看淡

不論從8月的外銷接單、景氣燈號或上周公布的9月PMI指數來看，台灣的景氣榮枯以及股市表現，還是呈現AI題材一家烤肉萬家香...

ODM 鏈六強 高盛按讚 鴻海、緯穎等獲買進評等

外資高盛證券於「ODM供應鏈」報告中分析十間台廠9月、10月、11月等三個月營收表現，預估平均年增將成長近三成，主要受惠...

PC 遊戲發功 微星、雙A 補

市調機構JPR最新報告指出，2025年全球PC遊戲硬體市場規模可達445億美元（逾新台幣1.3兆元），年增35%。隨著P...

