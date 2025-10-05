PC 遊戲發功 微星、雙A 補
市調機構JPR最新報告指出，2025年全球PC遊戲硬體市場規模可達445億美元（逾新台幣1.3兆元），年增35%。隨著PC遊戲硬體市場強勁擴張，法人看好對微星（2377）、技嘉、宏碁與華碩等品牌助益大。
JPR定義的PC遊戲硬體，包含用於遊玩遊戲的桌上型電腦、筆電、獨立顯卡和外圍設備。JPR分析師Ted Pollak表示，微軟推動PC作業系統全面轉向Windows 11，意味著超過1億名玩家需要升級處理器（CPU）、主機板與記憶體，這部分的需求主要流向代工與系統整合的整機市場。
JPR認為，未來五年入門級PC遊戲玩家數量將減少約13%，其中超過1,000萬人將徹底退出PC平台。另外，數百萬玩家則轉向中高端遊戲PC。
