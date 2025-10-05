快訊

花蓮光復鄉災區 600萬噸淤土還待清 民眾抗議復原慢

研究發現：「土衛二」具備3要素 可能孕育生命

PC 遊戲發功 微星、雙A 補

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

市調機構JPR最新報告指出，2025年全球PC遊戲硬體市場規模可達445億美元（逾新台幣1.3兆元），年增35%。隨著PC遊戲硬體市場強勁擴張，法人看好對微星（2377）、技嘉、宏碁與華碩等品牌助益大。

JPR定義的PC遊戲硬體，包含用於遊玩遊戲的桌上型電腦、筆電、獨立顯卡和外圍設備。JPR分析師Ted Pollak表示，微軟推動PC作業系統全面轉向Windows 11，意味著超過1億名玩家需要升級處理器（CPU）、主機板與記憶體，這部分的需求主要流向代工與系統整合的整機市場。

JPR認為，未來五年入門級PC遊戲玩家數量將減少約13%，其中超過1,000萬人將徹底退出PC平台。另外，數百萬玩家則轉向中高端遊戲PC。

新台幣 作業系統

延伸閱讀

華碩推電競掌機 新添動能

技嘉GB300伺服器 出貨

宏碁泛美區新總部盛大啟用 遷址加州聖塔克拉拉

輝達入股英特爾 台積電前工程師曝最強CPU+最強GPU一大隱憂

相關新聞

藥華藥9月業績13.2億元創高 前三季營收超越去年全年總和

藥華藥（6446）昨（5）日公告9月營收13.2億元，繼續改寫單月歷史新高紀錄，月增3.4%，年增41.3%；累計今年前...

順達9月營收月減17% 樂觀 BBU 業務

電池模組廠順達（3211）昨（5）日公布9月營收11.76億元，月減17.65%，年增1.99%；前三季營收92.34億...

聯茂9月營收月增8.4% 本季營運向上

銅箔基板（CCL）大廠聯茂（6213）昨（5）日公布9月營收27.64億元，月增8.4%，並較去年同期成長0.5%；前三...

AI 題材股 短線不看淡

不論從8月的外銷接單、景氣燈號或上周公布的9月PMI指數來看，台灣的景氣榮枯以及股市表現，還是呈現AI題材一家烤肉萬家香...

ODM 鏈六強 高盛按讚 鴻海、緯穎等獲買進評等

外資高盛證券於「ODM供應鏈」報告中分析十間台廠9月、10月、11月等三個月營收表現，預估平均年增將成長近三成，主要受惠...

PC 遊戲發功 微星、雙A 補

市調機構JPR最新報告指出，2025年全球PC遊戲硬體市場規模可達445億美元（逾新台幣1.3兆元），年增35%。隨著P...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。