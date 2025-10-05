快訊

花蓮光復鄉災區 600萬噸淤土還待清 民眾抗議復原慢

研究發現：「土衛二」具備3要素 可能孕育生命

豐興本周鋼筋維持平盤

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

受到中秋與國慶日假期影響，本周上班天數減少，豐興（2015）周盤停開一次，等同鋼筋平盤。目前國內鋼筋買氣轉向沈寂，各上市電爐廠靜待買氣回溫。

豐興表示，依照政府行事歷，本周工作天數僅三天，豐興業務會報暫停一次，延用上周盤價，但是若國際原物料價格變化較大，仍會適時調整盤價，上周豐興鋼筋每公噸1.61萬元。

上市鋼廠主管指出，前波國內鋼筋市場在一陣降價搶單風潮中，包括經銷商以及營建工地直接用戶都採購不少鋼筋，當前市場存貨仍待消化，影響所及各賣家接單量進到盤整期。

上周中北部鋼筋每公噸1.61萬元，南部鋼筋盤商銷售價約1.56萬元區間，與中北部的價差落在每公噸500元上下，為鋼筋下一波殺價競爭埋下伏筆。

豐興 買氣 國慶

延伸閱讀

獨／美濃大峽谷後、市區驚見2樓高廢土和鋼筋小山坡 居民直呼超誇張

豐興鋼價全面開平盤

陸鋼鐵期貨走跌 豐興盤價面臨修正

豐興開平盤 展望樂觀

相關新聞

藥華藥9月業績13.2億元創高 前三季營收超越去年全年總和

藥華藥（6446）昨（5）日公告9月營收13.2億元，繼續改寫單月歷史新高紀錄，月增3.4%，年增41.3%；累計今年前...

順達9月營收月減17% 樂觀 BBU 業務

電池模組廠順達（3211）昨（5）日公布9月營收11.76億元，月減17.65%，年增1.99%；前三季營收92.34億...

聯茂9月營收月增8.4% 本季營運向上

銅箔基板（CCL）大廠聯茂（6213）昨（5）日公布9月營收27.64億元，月增8.4%，並較去年同期成長0.5%；前三...

AI 題材股 短線不看淡

不論從8月的外銷接單、景氣燈號或上周公布的9月PMI指數來看，台灣的景氣榮枯以及股市表現，還是呈現AI題材一家烤肉萬家香...

ODM 鏈六強 高盛按讚 鴻海、緯穎等獲買進評等

外資高盛證券於「ODM供應鏈」報告中分析十間台廠9月、10月、11月等三個月營收表現，預估平均年增將成長近三成，主要受惠...

PC 遊戲發功 微星、雙A 補

市調機構JPR最新報告指出，2025年全球PC遊戲硬體市場規模可達445億美元（逾新台幣1.3兆元），年增35%。隨著P...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。