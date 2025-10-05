豐興本周鋼筋維持平盤
受到中秋與國慶日假期影響，本周上班天數減少，豐興（2015）周盤停開一次，等同鋼筋平盤。目前國內鋼筋買氣轉向沈寂，各上市電爐廠靜待買氣回溫。
豐興表示，依照政府行事歷，本周工作天數僅三天，豐興業務會報暫停一次，延用上周盤價，但是若國際原物料價格變化較大，仍會適時調整盤價，上周豐興鋼筋每公噸1.61萬元。
上市鋼廠主管指出，前波國內鋼筋市場在一陣降價搶單風潮中，包括經銷商以及營建工地直接用戶都採購不少鋼筋，當前市場存貨仍待消化，影響所及各賣家接單量進到盤整期。
上周中北部鋼筋每公噸1.61萬元，南部鋼筋盤商銷售價約1.56萬元區間，與中北部的價差落在每公噸500元上下，為鋼筋下一波殺價競爭埋下伏筆。
