ODM 鏈六強 高盛按讚 鴻海、緯穎等獲買進評等

外資高盛證券於「ODM供應鏈」報告中分析十間台廠9月、10月、11月等三個月營收表現，預估平均年增將成長近三成，主要受惠蘋果（Apple）供應鏈、AI伺服器零組件規格升級、AI伺服器三大利多帶動，點讚鴻海（2317）、緯穎、緯創、技嘉、華碩、奇鋐等六台廠，均給予「買進」的評等。

另外，廣達、英業達、仁寶等則較為中性看待，給予「中立」的評等，而和碩則為「賣出」。

高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱指出，從年增率來看，預計十家公司的9月、10月、11月平均營收增長將分別達到31%、29%、32%。其中主因機架式AI伺服器產能爬坡、ASIC AI伺服器增長、液冷散熱滲透率提高、AI個人電腦（AI PC）普及等四大原因。

張博凱表示，預期緯穎受惠不斷增長的ASIC AI伺服器業務，表現將繼續優於其他公司，9月年增率預計為100%，且將支持緯創實現高二位數增長；奇鋐受益液冷滲透率不斷提高和公司產品線擴展，預計9月營收將維持在高二位數增長，而其子公司富世達也將得益於主要客戶新推出的折疊手機。

另一方面，預計仁寶和英業達的9月營收年增長將較為緩慢，前者由於2025年伺服器業務占比仍然較小，且個人電腦市場競爭加劇，而後者下半年伺服器主機板占比較高，這也可能影響年增長率。

而從月增部分觀察，張博凱指出，預計9月、10月、11月的平均營收月增長分別為16%、-1%、持平。其中，蘋果供應鏈將持續有較高的成長，受惠新智慧型手機機型的產能成長，鴻海9月營收預計月增33%、和碩月增76%。

同時，個人電腦供應鏈也將出現月增長，因客戶通常會在9月底季度末提前拉貨，仁寶9月營收將月增28%、華碩則為月增17%。

但對於AI伺服器供應鏈而言，將呈現好壞參半的趨勢。鴻海因擁有最高市占率，儘管面臨型號轉換，其AI伺服器營收仍將強勁增長；而其他公司在第3季恐仍會受到型號轉換的影響。不過下一代機架式AI伺服器在第3季開始出貨，營收將會逐漸恢復增長態勢。