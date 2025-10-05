快訊

又一家外資上調台積電目標價 麥格理喊出1620元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台積電（2330）將於16日召開法說會，外資麥格理於最新報告中上調台積電目標價，從1,365元上調至1,620元。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影
台積電（2330）將於16日召開法說會，繼過去高盛、摩根士丹利（大摩）、花旗後，外資麥格理於最新報告中上調台積電目標價，從1,365元上調至1,620元，並維持「優於大盤」，麥格理表示，人工智慧（AI）需求的半導體製程將往更先進的製程轉移，推動平均銷售價格（ASP）增長，因此將抵銷台積電在地緣政治或營運成本上產生的負面影響，看好其未來營運持續成長。

麥格理指出，預計隨著領先的AI晶片，如輝達（NVIDIA）的Rubin、Meta、Open AI和Google的TPU等轉向3奈米製程，在2026年將看到對更先進節點的強勁需求。且顯著增加相關營收貢獻，由此帶來的產品組合改善將會提高台積電的混合平均銷售價格。

由於AI半導體製程朝3奈米邁進，帶動平均銷售價格上漲，同時抵消美國晶圓廠毛利率被稀釋的影響。麥格理認為，台積電可能從2026年第1季開始，提高其3奈米、5奈米製程的價格。歷史趨勢已顯示，在價格調整和先進製程產能提升的驅動下，過去平均售價曾出現超過10%的季增長，顯示此次預估的可能性。

台積電 AI 法說會 外資

