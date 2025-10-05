快訊

中秋烤肉要小心！午後對流旺盛 4縣市大雨特報「一路下到晚上」

賴清德、徐榛蔚同框視察馬太鞍溪 後年底將蓋超級大堤

高盛看台灣ODM未來三個月平均營收年增三成 點讚6台廠

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
AI伺服器示意圖。圖／AI生成
AI伺服器示意圖。圖／AI生成

外資高盛於「ODM供應鏈」報告中分析10間台廠9月、10月、11月等3個月營收表現，預估平均年增將成長近3成，其中主要受惠蘋果（Apple）供應鏈、AI伺服器零組件規格升級、AI伺服器三大利多帶動，點讚鴻海（2317）、緯穎（6669）、緯創（3231）、技嘉（2376）、華碩（2357）、奇鋐（3017）等6台廠，給予「買進」的評等。

另外，廣達（2382）、英業達（2356）、仁寶（2324）等則較為中性看待，給予「中立」的評等，而和碩（4938）給予「賣出」。

高盛指出，從年增率來看，預計10家公司的平均營收增長9月、10月、11月將分別達到31%、29% 、32%。其中主因機架式AI伺服器產能爬坡、ASIC AI伺服器增長、液冷散熱滲透率提高、AI個人電腦（AI PC）的普及等4大原因。

而從月增部分觀察，高盛指出，預計這平均營收增長在分別為+16%、-1%、持平，其中，蘋果供應鏈將持續有較高的成長，受惠新智慧型手機機型的產能成長，鴻海9月營收預計月增33%、和碩月增76%。

AI 高盛 鴻海 華碩 緯穎 奇鋐 技嘉 緯創

延伸閱讀

股市受AI拉抬而衝上歷史新高 高盛：兩年內回檔

高盛喊台股27,800點…最高預測！網：太保守至少3萬點

高盛、大摩齊喊多！台積電法說會在即 目標價上看1,600元

台光電、台燿 高盛力挺

相關新聞

鴻海營收／9月8,370億元、月增38%創單月新高 第4季持續增長

鴻海（2317）5日公布9月營收為8,370億元，月增38.01%，年增14.19%，創單月歷史新高，打破2022年9月...

蘋果有望2026年推出首款折疊iPhone 鴻海、富世達等供應鏈受惠

市場傳出蘋果最快將於明年推出首款折疊iPhone，並要求鴻海（2317）與軸承供應商新日興（3376）成立合資公司（JV...

台積電法說會前 法人最新報告上調第3季預期

台積電（2330）將在10月16日召開最新一季度法說會，而國內大型法人機構在會前，考量其將受惠新台幣貶值等因素，預期第3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。