高盛看台灣ODM未來三個月平均營收年增三成 點讚6台廠

外資高盛於「ODM供應鏈」報告中分析10間台廠9月、10月、11月等3個月營收表現，預估平均年增將成長近3成，其中主要受惠蘋果（Apple）供應鏈、AI伺服器零組件規格升級、AI伺服器三大利多帶動，點讚鴻海（2317）、緯穎（6669）、緯創（3231）、技嘉（2376）、華碩（2357）、奇鋐（3017）等6台廠，給予「買進」的評等。

另外，廣達（2382）、英業達（2356）、仁寶（2324）等則較為中性看待，給予「中立」的評等，而和碩（4938）給予「賣出」。

高盛指出，從年增率來看，預計10家公司的平均營收增長9月、10月、11月將分別達到31%、29% 、32%。其中主因機架式AI伺服器產能爬坡、ASIC AI伺服器增長、液冷散熱滲透率提高、AI個人電腦（AI PC）的普及等4大原因。

而從月增部分觀察，高盛指出，預計這平均營收增長在分別為+16%、-1%、持平，其中，蘋果供應鏈將持續有較高的成長，受惠新智慧型手機機型的產能成長，鴻海9月營收預計月增33%、和碩月增76%。