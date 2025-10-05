鴻海營收／9月8,370億元、月增38%創單月新高 第4季持續增長

鴻海（2317）5日公布9月營收為8,370億元，月增38.01%，年增14.19%，創單月歷史新高，打破2022年9月營收8,223億元的新高紀錄，並優於預期。第3季營收為2.057兆元，季增14.47%，年增10.99%，為歷年同期新高，亦優於預期。2025年累計前9月營收為5.49兆元，年增16.27%，為歷年同期最高。

展望第4季，鴻海表示，第4季AI機櫃出貨持續放量，ICT產品進入下半年旺季，因此營運仍會逐季成長，但仍需密切關注全球政經局勢及匯率變化之影響。

鴻海9月營收為8,370億元，月增38.01%。其中，「消費智能產品類別」與上月相比呈強勁成長，主要是受惠9月新品發布，至於「元件及其他產品類別」、「雲端網路產品類別」呈顯著成長，主要是AI機櫃出貨逐月提升，至於「電腦終端產品類別」則約略持平。

鴻海9月營收，年增14.19%。其中，「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」與去年同期相比強勁成長，主要是受惠AI機櫃拉貨動能強勁，至於「電腦終端產品類別」及「消費智能產品類別」則約略持平。

鴻海第3季營收2.057兆元，季增14.47%，年增10.99%。與去年同期相比，「雲端網路產品類別」呈強勁成長，受惠AI雲端產品拉貨動能強勁，「元件及其他產品類別」呈顯著成長、「電腦終端產品類別」及「消費智能產品類別」與則表現略為衰退。

鴻海2025年前9月累計營收為5.49兆元，年增16.27%。其中，「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」 與去年同期相比強勁成長，受惠AI雲端產品拉貨動能強勁，至於「電腦終端產品類別」表現顯著成長， 「消費智能產品類別」則表現約略持平。