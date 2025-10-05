蘋果有望2026年推出首款折疊iPhone 鴻海、富世達等供應鏈受惠
市場傳出蘋果最快將於明年推出首款折疊iPhone，並要求鴻海（2317）與軸承供應商新日興（3376）成立合資公司（JV），以共同承擔新機的製造任務下，法人機構看好鴻海、新日興、富世達（6805）等供應鏈營運將受惠。
法人機構指出，折疊iPhone歷經多年測試與多次改版，近期終於定案並將於年底進入試產，其中，新日興預期將於今年第4季擴充設備，明年第1季進行產線爬坡，預期明年第3季可放量出貨。
分析師認為，蘋果於2026年正式切入摺疊機市場，將成為產業發展的重要轉折點，市場滲透率可望加速提升。新日興原為Macbook軸承主要供應商，先前在折疊iPhone軸承部分仍面臨美商安菲諾競爭，而根據供應鏈確認，目前新日興應為主供廠商。
根據國際研調機構統計，2024年全球摺疊手機滲透率僅約1.5%，至2028年才有望提升至4.8%，現階段市場幾乎由三星及中國大陸品牌（華為、榮耀Honor、聯想Motorola等）主導，若蘋果於2026年加入，將顯著帶動高端用戶採納度，加速市場成長並推動供應鏈受惠。
其中，鴻海為iPhone最大組裝商，受惠的效應可期，富世達為中系摺疊手機軸承主要供應商，中系品牌預期於今年第4季發表摺疊新品，帶動營運強勁，雖並非美系軸承供應商，但仍可受惠整體市場滲透率提升，另外，蘋果軸承供應商新日興營運也將維持成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言