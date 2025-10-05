快訊

台積電法說會前 法人最新報告上調第3季預期

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台積電。 路透
台積電（2330）將在10月16日召開最新一季度法說會，而國內大型法人機構在會前，考量其將受惠新台幣貶值等因素，預期第3季新台幣營收、毛利率均將優於公司財測指引。

大型法人機構表示，由於新台幣貶值帶動台積電第3季財報，其中，全季營收季增7%至9,995億元，優於財測的季減1.2%至季增2.5%（美元營收季增5.7~9.7%），主要係受惠新台幣貶值，同時，預期毛利率受惠匯率達58.0%，優於財測的55.5~57.5%。

展望第4季，預期台積電將給予營收季持平的展望，因此看好全年美元營收將年增36.7%的預估，新台幣營收則有望年增30%。

受惠AI需求強勁，上修2026年CoWoS產能預估。近期多筆AI相關的大型協議（租賃或投資）相繼出現，樂觀情緒亦反映在供應鏈對2026年的規劃上，將2026年底CoWoS月產能預估由9.5萬片上調至11萬片，並預估2026年資本支出年增8.7%至469億美元，主因美國廠加速擴建與N2投產。

整體而言，預期2027年N2與CoWoS的需求更為強勁，新的封裝技術如WMCM、SoIC與初期的CoPoS亦將開始貢獻營收，預估2026、2027年台積電營收將維持至少20%的年增率。

新台幣 營收 台積電

台積電法說會前 法人最新報告上調第3季預期

