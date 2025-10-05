大立光營收／9月62.35億元、月增4% 為一年來新高

大立光（3008）5日公布9月營收62.35億元，較上月營收成長4%，為一年來最佳，較去年同期衰退4%；大立光表示，10月拉貨動能和9月差不多。

大立光第3季合併營收176億元，較今年第2季成長51%，較去年同期衰退7%；累計今年前九月合併營收439.29億元，較去年同期成長6.5%。

大立光為全球手機鏡頭龍頭，通吃蘋果及非蘋陣營訂單，也是iPhone 17鏡頭主力供應商，受惠新機鋪貨潮啟動，營收連四月成長。

大立光將於周四（9）日舉行線上法說會，除公布今年第2季營運成果，也將釋出最新營運展望，由董事長林恩平親自主持，外界預期，iPhone 17後續訂單動能，機器人應用出貨表現、蘋果新折疊機動向、以及可變光圈訂單等四大議題將是會中焦點。