映泰奪大單 樂觀2026年

板卡廠映泰（2399）昨（3）日舉行法說會，今年上游晶片廠供貨不穩，主板業務有壓。展望後市，看好工業電腦（IPC）業務明年發酵，已拿下歐洲智慧城市大單，預計最快明年開始貢獻業績，主板業務持續轉往高階產品，對2026年整體營運「審慎樂觀」看待，有望優於2025年。

今年因英特爾、超微等晶片廠優先出貨資料中心產品，PC相關CPU、GPU等供應受到排擠，供貨呈現不穩定狀態，影響下游板卡廠出貨節奏。消費性板卡目前仍為映泰最大營收來源，今年前八月累計營收12.67億元、年減13.6%。

展望後市，晶片廠供貨不穩狀況將延續到明年首季，映泰看淡本季營運表現，法人預估2025全年營收將呈現雙位數衰退。