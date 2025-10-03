群電9月營收持平上月 業績延後認列

群光電能（6412）昨（3）日公布9月營收30.54億元，與上月約略持平，年減15.6%；累計第3季營收90.37億元，季減1.0%，年減12.8%；累計前三季營收266.09億元，年減2.6%。

群電表示，9月營收略低於預期主要受到兩大因素影響。智慧低碳整合平台業務因客戶工程進度延宕，約逾1億元的營收將延後至10月認列，但至第3季底，該業務在手專案總金額已突破60億元。

電源業務則因客戶重要半導體材料短缺，影響電競筆電電源拉貨，客戶轉而增加平均銷售單價較低的傳統筆電電源，影響營收表現。