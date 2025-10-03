一詮9月業績月減5%
LED導線架主要供應商一詮（2486）昨（3）日公告9月營收5.01億元，月減5.8%，年增0.5%。受惠於半導體與高功率散熱產品需求增加，一詮今年前九月累計營收45.01億元，年增13.2%，創下近十年同期新高。
因上游供應商將漲價，業界指出，一詮導線架（LED/SMD）有轉嫁成本的市場地位，在市場預期跟漲的利多下，有助於毛利率結構改善。一詮表示，正在研擬相關方案。
導線架大廠長科日前對客戶發出信件指出，2024年第1季起，銀與金等貴金屬價格持續走高，原物料成本增加，對LED導線架的製造成本造成顯著衝擊。2026年1月1日起出貨的訂單，LED導線架全系列產品實施價格調整，依據不同產品規格與結構，調幅將落在15%至25%。
看待市況，長科曾說，主要客戶的新產品陸續導入量產，對今年營運展望持正向態度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言