一詮9月業績月減5%

LED導線架主要供應商一詮（2486）昨（3）日公告9月營收5.01億元，月減5.8%，年增0.5%。受惠於半導體與高功率散熱產品需求增加，一詮今年前九月累計營收45.01億元，年增13.2%，創下近十年同期新高。

因上游供應商將漲價，業界指出，一詮導線架（LED/SMD）有轉嫁成本的市場地位，在市場預期跟漲的利多下，有助於毛利率結構改善。一詮表示，正在研擬相關方案。

導線架大廠長科日前對客戶發出信件指出，2024年第1季起，銀與金等貴金屬價格持續走高，原物料成本增加，對LED導線架的製造成本造成顯著衝擊。2026年1月1日起出貨的訂單，LED導線架全系列產品實施價格調整，依據不同產品規格與結構，調幅將落在15%至25%。

看待市況，長科曾說，主要客戶的新產品陸續導入量產，對今年營運展望持正向態度。