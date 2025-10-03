佳世達營收／9月182億元、年增3% 高附加價值新事業皆維持成長力道

佳世達（2352）3日公布今年9月營收為182.35億元，月增8%、年增3%。佳世達指出，依各事業表現來看，智能方案、醫療事業、網通事業都較去年同期成長，高附加價值新事業皆維持成長力道。

佳世達公布今年第3季營收525.32億元，季減2%、年增3%；累計佳世達今年前三季營收為1,557億元、年增6%。

展望下半年，佳世達董事長陳其宏先前表示，「第4季比較混沌未明。」整體來看，下半年營收仍將優於上半年，但可能好不到太多，獲利方面變數則較多。

陳其宏強調，「232條款」調查出爐後，對美國市場終端物價拉升影響會特別明顯，預計第4季一定會受到影響，影響層面包含美國物價及消費需求，而事實上，美國近幾月的就業數字下滑，已經強化市場對消費需求衰退的可能性。

此外，佳世達集團持續展開投資併購，日前旗下智慧零售解決方案供應商拍檔（3097）宣布，與自動識別與資料擷取（AIDC）行動設備廠商欣技（6160）達成策略合作，雙方將整合AI智慧零售科技、AIDC技術及全球市場資源，聚焦智慧零售直客加值服務，打造更高效與智能化的解決方案。

據悉，此次合作亦透過策略投資深化夥伴關係，拍檔科技已入股欣技，成為公司前五大股東。