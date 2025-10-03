快訊

滿目瘡痍！新北蘆洲便當店疑氣爆噴飛民眾 現場多人受傷

台積電沒有極限？盤後鉅額交易喜見「1,500」

北士科卡關…輝達對台政治口水戰非常失望 2原因絕不接受先建後移方案

佳世達營收／9月182億元、年增3% 高附加價值新事業皆維持成長力道

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

佳世達（2352）3日公布今年9月營收為182.35億元，月增8%、年增3%。佳世達指出，依各事業表現來看，智能方案、醫療事業、網通事業都較去年同期成長，高附加價值新事業皆維持成長力道。

佳世達公布今年第3季營收525.32億元，季減2%、年增3%；累計佳世達今年前三季營收為1,557億元、年增6%。

佳世達指出，依各事業表現來看，智能方案、醫療事業、網通事業都較去年同期成長，高附加價值新事業皆維持成長力道。

展望下半年，佳世達董事長陳其宏先前表示，「第4季比較混沌未明。」整體來看，下半年營收仍將優於上半年，但可能好不到太多，獲利方面變數則較多。

陳其宏強調，「232條款」調查出爐後，對美國市場終端物價拉升影響會特別明顯，預計第4季一定會受到影響，影響層面包含美國物價及消費需求，而事實上，美國近幾月的就業數字下滑，已經強化市場對消費需求衰退的可能性。

此外，佳世達集團持續展開投資併購，日前旗下智慧零售解決方案供應商拍檔（3097）宣布，與自動識別與資料擷取（AIDC）行動設備廠商欣技（6160）達成策略合作，雙方將整合AI智慧零售科技、AIDC技術及全球市場資源，聚焦智慧零售直客加值服務，打造更高效與智能化的解決方案。

據悉，此次合作亦透過策略投資深化夥伴關係，拍檔科技已入股欣技，成為公司前五大股東。

佳世達 AI 欣技

延伸閱讀

其陽9月營收月增25% 友通增13%

鄭麗君喊晶片不會「五五分」 經貿辦：持續磋商台美供應鏈合作

影／美方拋「晶片五五分」議題 鄭麗君返台強調未談及也不會答應

紐時：以國安為由 川普擬擴大232條款關稅範圍

相關新聞

AES 營收／9月14.03億元、年增62.75% 連兩月創新高

電池模組股王AES-KY（6781）及其母公司新普（6121）3日公布今年9月營收。其中，AES在資料中心BBU業務續強...

南亞科第3季營收季增近八成 法人估單季可望轉盈

南亞科今（3）日公布9月合併營收66.64億元，月減1.45%，但比去年同期增1.58倍；累計前三季合併營收為364.9...

南電攻漲停收254元 衝22個月新高

載板大廠南電（8046）3日強勢攻高，午後直上漲停並鎖住至收盤，終場報254元、上漲23元，寫下近22個月新高。

電力不斷！台達電預備挑戰千金 獲外資大升目標價

台股3日再寫歷史新高，其中電源供應器廠台達電股價勁揚，盤中最高一度達944元，準備挑戰千金，而外資高盛也於最新報告中大幅...

台達電湧買盤早盤衝944元、推升成交量排第四 外資調升目標

台達電（2308）3日開高後維持在高檔盤整，早盤曾衝高到944元，漲幅逾5.5%，2日成交量也排第四，主要美系券商調升目...

信邦9月合併營收月增7.7%

電子零組件廠商信邦（3023）昨（2）日公布9月合併營收為26.68億元，月增7.7%，年減6.6%；第3季合併營收為7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。