AES 營收／9月14.03億元、年增62.75% 連兩月創新高

電池模組股王AES-KY（6781）及其母公司新普（6121）3日公布今年9月營收。其中，AES在資料中心BBU業務續強下，帶動今年9月營收衝上14.03億元，月增1.48%、年增62.75%，連續兩個月業績創下新高紀錄。

AES今年第3季營收為41.3億元，季增3.98%、年增74.63%，亦創單季新高紀錄；累計AES今年前三季營收為115.4億元、年增68.55%。

展望今年營運，AES指出，資料中心因AI快速發展，急速拉升對電力的需求而成為備用電源下階段成長的主要動能，公司在此市場的新客戶取得具體進展，預期今年度鋰電池在資料中心及5G基地台備用電池的銷售量及占比將逐步提升。

AES除持續看旺BBU業務外，也預期輕型電動車（LEV）應用今年將穩步回溫，且公司新業務將於今年下半年開始貢獻營收，審慎樂觀看待2025年營運。

在新普方面，今年9月營收為76.16億元，月增18.03%、但年減4.39%。第3季營收203.95億元，季增3.91%、年減7.43%；累計新普今年前三季營收為583.99億元、年減0.37%。

法人指出，新普9月營收走高，除了NB等消費性電子業務外，最大增長動能則來自美系智慧手機客戶新機拉貨動能，預計該客戶第4季手機銷售狀況，將左右新普本季營運。