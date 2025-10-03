南亞科第3季營收季增近八成 法人估單季可望轉盈

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
南亞科總經理李培瑛。圖／聯合報系資料照片
南亞科今（3）日公布9月合併營收66.64億元，月減1.45%，但比去年同期增1.58倍；累計前三季合併營收為364.93億元，年增32.43%。

南亞科9月營收雖呈現月減，但仍達66億元之上，並使第3季合併營收達到187.79億元，季增高達78.4%，主要原因包括三星、美光及SK海力士相繼停產DDR4 DRAM產品，推升南亞科第3季DRAM合約價大幅調漲，帶動營收季增幅度近八成，連帶也使8月單月提前轉盈。

南亞科稍早公布，自結8月單月已正式轉盈，單月稅後純益8.11億元，年增210.2%，每股稅後純益0.26元。

南亞科已訂10月13日在半導體族群法說會打頭陣，預料單季虧損有機會收斂且有機會轉盈。南亞科今日股價也寫下波段新高，以83元作收，9上漲3.3元，漲幅4.14%。

