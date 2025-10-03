電力不斷！台達電預備挑戰千金 獲外資大升目標價

台股3日再寫歷史新高，其中電源供應器廠台達電股價勁揚，盤中最高一度達944元，準備挑戰千金，而外資高盛也於最新報告中大幅上調期目標價，從670元上調至1,300元，為目前外資圈最高價，並維持「買進」的評等。

高盛指出，AI伺服器電源市場將迎來爆發性成長，預計AI伺服器電源供應單元的整體市場規模將從2025年到2030年，年複合成長率（CAGR）將達92%，而台達電市占率將從2024年的約50%提升至2027年的74%。

高盛認為，台達電的AI電源相關產品營收貢獻將分別在2025年、2026年、2027年達12%、30%、49%，而營益率則將達28%、51%、63%。預計AI電源產品的毛利率至少為55%，營益率至少為35%，遠高於公司2025年的平均水準。

高盛表示，資料中心營運商將開始升級到高壓直流（HVDC）系統以提高電源效率，台達電將受益於此升級趨勢，提供電源機架和固態變壓器解決方案。其中後者將使台達電得以滲透到資料中心基礎設施和公用事業產業，而這些是其目前市占率極低的市場。