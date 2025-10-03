台達電湧買盤早盤衝944元、推升成交量排第四 外資調升目標
台達電（2308）3日開高後維持在高檔盤整，早盤曾衝高到944元，漲幅逾5.5%，2日成交量也排第四，主要美系券商調升目標價。
美系券商調升2025-2027年每股稅後盈餘（EPS）至21.9/37/70，由於台達電在AI電源的領導地位，值得擁有與全球同業一致評價，故給予25xPE評價，同步升目標。
券商指出，Nvidia 單晶片耗電量預期將從 Blackwell/Blackwell Ultra 的 1.2/1.4kW 提升至 Rubin/Rubin Ultra 的 2.3/3.6kW。此外，AI伺服器電力的TAM在2025-2030年CAGR 是92%；台達電在未來的HVDC更具價值。因此預估2025-2028年的EPS CAGR是72%，帶動26-28年的ROE是34%/52%/64%。
