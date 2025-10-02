亞德客營收／9月30億元、年增21.7% 單月及累計均創同期新高

氣動產業景氣回溫，氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）2日公布9月合併營收30.09億元，月增16.3%、年增21.7%，回復年月雙增走勢；累計前九月合併營收252.94億元、年增9.9%，單月及累計營收均創同期新高。

亞德客表示，9月份接單金額持續大於出貨金額，且接單及出貨均大幅優於公司預期，單日平均出貨額亦較上個月及去年同期提升，愈來愈多客戶對未來需求呈現正面看法，驗證公司對整體氣動產業及市場需求會逐步回溫的預測。

亞德客9月份來自電池行業、汽車行業、通用機械及機床設備行業有較好的出貨表現。集團第3季合併營收累計82.45億元、年增11.7%，亦創單季營收同期新高。

近期有部分投資人擔心中國大陸反內捲政策，會影響氣動產品的需求，亞德客認為，此政策對氣動產業需求影響非常有限，反而是對整體市場交易秩序有利。

亞德客強調，由於氣動產品是支持生產線的需求，而不是在終端產品上，只要客戶有新規格產品上市或有生產活動，就需要更多的氣動產品。

值得注意的是，亞德客營業利潤率受兩岸關稅協議（ECFA）影響，到今年第2季度已告一段落，公司過去四個季度營業利潤率，年對年降低的情況，自今年第3季度起將回復增長。

另外，公司預期中國大陸政府仍會視狀況持續發布政策支持，加上公司不斷開發新產品、提升生產效率，並依各產業狀況提出相對應的銷售策略，以提高市占率，即使國際局勢仍有不確定因素存在，但公司對2025年度展望仍維持先前樂觀的看法。

摩根士丹利（大摩）最新報告指出，亞德客積極加碼投入半導體氣動元件市場，並與中國大陸本地設備供應商合作，受惠於蘋果預計2026年推出折疊式智慧手機，有望帶動組裝設備需求，以及中國大陸汽車市場市占率提升，後市持續看俏。

法人估，亞德客今年氣動元件業績成長可優於產業整體平均表現，在電子設備應用出貨應可成長10%，車用設備出貨應有雙位數百分比增長，電池相關應用成長幅度可望超過10%。集團整體業績維持預期成長11%至13%的目標。