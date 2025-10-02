羅昇營收／9月4.06億元、年月雙增 受惠半導體及自動化設備業務增溫

羅昇（8374）公布9月合併營收4.06億元，月增1.7%、年增16.9%，回到年月雙增走勢，並為近五個月來高點；累計前九月合併營收35.18億元、年增42.7%，續創同期新高。法人表示，羅昇營收成長，主要受惠於半導體及自動化設備業務穩定增溫。

羅昇近幾年積極推動轉型，已成功由傳統工具機業務拓展至半導體、自動化及能源管理三大核心領域，其中半導體上半年營收占比已達20%，預估明年可達25%至30%，自動化設備則上看40%。

展望今年，營收將逐季增溫，下半年也會比上半年好。羅昇第3季合併營收12.1億元，季增1.2%、年增21.4%，為單季營收同期次高。

羅昇指出，今年上半年半導體營收占比約20%，能源管理15%，自動化加上捆包機怡進則達25%；隨著高階需求成長，看好全球半導體產業明年可望有10%的增幅。

羅昇未來產品將以「模組化＋系統化」為主軸，導入軟硬整合設計，提供更多加值服務，以提升平均單價與毛利率；另外，今年成立軟體研發中心，推動軟體與硬體協同開發，並計畫將研發費用占營收比重提升至3%至5%。

羅昇第2季毛利率為25.2%，優於去年同期的23%，每股稅後純益0.24元，與上季持平，並優於去年同期0.05元；累計上半年每股稅後純益0.48元。