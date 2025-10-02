快訊

苗栗隨機殺人最新畫面曝光！國小女童遭男勒脖持刀刺 師生驚叫逃竄

苗栗爆隨機砍人 受傷女童「血流不止」衝里長家求救…他曝事發過程

財神爺中秋前來報到！威力彩2.27億頭獎一注獨得 獎落「這縣市」

羅昇營收／9月4.06億元、年月雙增 受惠半導體及自動化設備業務增溫

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

羅昇（8374）公布9月合併營收4.06億元，月增1.7%、年增16.9%，回到年月雙增走勢，並為近五個月來高點；累計前九月合併營收35.18億元、年增42.7%，續創同期新高。法人表示，羅昇營收成長，主要受惠於半導體及自動化設備業務穩定增溫。

羅昇近幾年積極推動轉型，已成功由傳統工具機業務拓展至半導體、自動化及能源管理三大核心領域，其中半導體上半年營收占比已達20%，預估明年可達25%至30%，自動化設備則上看40%。

展望今年，營收將逐季增溫，下半年也會比上半年好。羅昇第3季合併營收12.1億元，季增1.2%、年增21.4%，為單季營收同期次高。

羅昇指出，今年上半年半導體營收占比約20%，能源管理15%，自動化加上捆包機怡進則達25%；隨著高階需求成長，看好全球半導體產業明年可望有10%的增幅。

羅昇未來產品將以「模組化＋系統化」為主軸，導入軟硬整合設計，提供更多加值服務，以提升平均單價與毛利率；另外，今年成立軟體研發中心，推動軟體與硬體協同開發，並計畫將研發費用占營收比重提升至3%至5%。

羅昇第2季毛利率為25.2%，優於去年同期的23%，每股稅後純益0.24元，與上季持平，並優於去年同期0.05元；累計上半年每股稅後純益0.48元。

營收 半導體

延伸閱讀

華孚營收／出貨暢旺推升9月達6.6億元創新高 年增57.4%

晶豪科9月營收登18個月高 天鈺創19個月低

聚陽9月營收探17個月新低 拚全年出貨量持平去年

MLB／紅人9月自稱「殺不死的蟑螂」 季後賽8連敗隊史最慘

相關新聞

緯創股價一周強漲23% 原來是這個原因

台股2日再創歷史新高，盤面個股漲多於跌，其中緯創（3231）由於受惠摩根士丹利（大摩）證券大升目標價的激勵，盤中股價最高...

聯發科開高走低、收跌1,280元 ASIC 業務出現什麼變數？

IC設計龍頭聯發科（2454）2日股價開高走低，盤中一度上探1,300元，終場回落至1,280元作收，小跌5元、跌幅0....

聯電收盤跌1.02% 傳啟動供應鏈降價15%以上、公司不評論

晶圓代工廠聯電（2303）2日收在43.8元，終場下跌0.45元、跌幅1.02%，成交量6.17萬張；盤中高點44.55...

緯創早盤大漲逾5%！外資喊首選 緯穎同獲調高目標價

緯創（3231）在美系券商升為首選，亞系券商調高緯穎（6669）目標價，今日開盤勁揚走高，緯創大漲逾5%；緯穎也走高超過...

美國軍工熱 全訊大補

《華爾街日報》報導，美國政府正與多家飛彈製造商討論，要擴大美國關鍵武器生產速度，希望飛彈供應商產量大增二至四倍。台廠當中...

緯穎德州買廠 斥資22億

緯穎（6669）昨（1）日公告，子公司Wiwynn Technology Corporation向非關係人取得位於美國德...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。