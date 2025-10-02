華孚營收／出貨暢旺推升9月達6.6億元創新高 年增57.4%
鋁鎂合金車用機殼廠華孚（6235）2日公告9月營收6.6億元，月增31.5%、年增57.4%，創單月營收新高；第3季單季營收17.02億元，季增0.7%、年增24.4%，同步創下單季新猷，業績表現不俗。
華孚累計今年前三季營收48.44億元，年增5.64％。據悉，華孚營收成長主因來自車用市場需求穩健，而近期也喜獲日本無人機馬達機殼訂單，估明年初開始交貨。
據悉，華孚目前主要營收來源為車用機殼業務，電動車與油車各占一半營收。此外，華孚第2季市場業績結構中，歐洲約占57%，北美約占23%，亞洲約占16%，顯示該公司在車用機殼業務主力位於歐洲。
華孚總經理甘錦添曾於法說會上表示，過去幾年不少歐洲壓鑄廠因市場競爭而倒閉，因此出現一些轉單商機，而公司也接到一些來自歐洲的新生意，有望取得更多轉單訂單。
至於無人機方面，華孚不僅已獲得日系品牌大廠商用無人機訂單，且供貨合約長達十年，未來將穩定貢獻公司業績。甘錦添進一步指出，目前一台商用無人機大約有6個馬達，因此公司會提供6個以鋁鎂合金製成的馬達殼體，取得此一訂單後，對公司未來接無人機馬達殼體訂單將有正面幫助，也可藉此切入無人機市場商機。
