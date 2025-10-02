亞德客第3季營收創同期高 估營益率恢復成長

氣動元件廠亞德客-KY今天表示，第3季起營業利益率可恢復年成長，儘管國際局勢仍有不確定因素，今年展望維持先前看法，也就是整體業績預期成長十位數低段區間百分比（約11%至13%）目標。

亞德客-KY公布9月自結合併營收新台幣約30.1億元，月增16.36%，較2024年同期增加21.73%，是5個月以來高點，創歷年同期新高。

亞德客-KY說明，9月接單金額持續大於出貨金額，接單及出貨大幅優於預期，單日平均出貨額也較8月及去年同期提升，9月來自電池、汽車、通用機械及機床設備產業出貨佳。

亞德客-KY指出，越來越多客戶對未來需求呈現正面看法，驗證公司預測整體氣動產業及市場需求會逐步回溫。

亞德客-KY自結第3季合併營收82.46億元，較去年同期增加11.7%，也創歷史同期新高。亞德客-KY今年前3季自結合併營收252.94億元，較去年同期增加9.91%。

展望未來景氣，亞德客-KY指出，近期有部分投資人擔心中國大陸反內捲政策會影響氣動產品需求，相關政策對氣動產業需求影響非常有限，反而是對整體市場交易秩序有利，因為氣動產品是支持生產線的需求、而不是在終端產品上，只要客戶有新規格產品上市或有生產活動，就需要更多的氣動產品。

觀察營益率表現，亞德克-KY表示，營益率受海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）影響，到今年第2季已告一段落，以往4季營益率年減的情況，從今年第3季起會回復成長。

亞德客-KY指出，中國大陸政府仍會視狀況持續發布政策，公司不斷開發新產品、提升生產效率並依各產業狀況提出相對應的銷售策略提高市占率，儘管國際局勢仍有不確定因素，預期今年展望維持先前看法。