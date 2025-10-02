快訊

綠色和平：小琉球、澎湖南方四島 珊瑚衰退嚴重

聽新聞
0:00 / 0:00

9月營收／仲琦月增34% 互動成長一倍

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通廠仲琦科技（2419）DOCSIS 4.0新產品告捷，與美國第五大有線電視營運商（MSO）競立媒體（MediaCom），台灣第二大MSO凱擘昨（2）日也宣布與仲琦合作DOCSIS 4.0與Wi-Fi 7寬頻技術升級。

仲琦昨日公布9月營收7.82億元，月增34.3%，年增0.3%，受惠子公司互動營收成長，第3季營收20.56億元，季減14%，累計今年前九月營收63.44億元，年減2.5%。

互動9月營收3.25億元，月增101.7%，年增8.4%，為歷年同期新高，第3季5.93億元，季增21.8%，累計前九月營收14.94億元，年減9.6%。

日前仲琦宣布，旗下美國子公司與美國第五大有線電視營運商（MSO）競立媒體（MediaCom）合作，在美國展開 DOCSIS 4.0 eMTA（嵌入式多媒體終端適配器） 的首次實地試驗，仲琦正式跨向新一代有線寬頻新技術，卡位產業先機。

凱擘大寬頻指出，導入仲琦最新的DOCSIS 4.0技術，具備比DOCSIS 3.1更快的上下行速度與更高的網路容量，能在既有有線電視基礎設施上漸進式升級，快速提升網路效能，並導入Wi-Fi 7支援320 MHz超寬頻寬與MLO多頻段連接等功能，適合VR／AR應用、高畫質影音串流與大規模IoT連線。

仲琦科技 營收

延伸閱讀

走過27年 紅樹林有線助新北三芝國小古箏社發展

現省16萬！網速升級送豪華家電？「5G搭Wi-Fi 6」這樣辦才划算

新北金山磺港里用心辦共餐 紅樹林有線捐加菜金支持

仲琦攻新一代有線寬頻

相關新聞

信邦9月合併營收月增7.7%

電子零組件廠商信邦（3023）昨（2）日公布9月合併營收為26.68億元，月增7.7%，年減6.6%；第3季合併營收為7...

9月營收／仲琦月增34% 互動成長一倍

網通廠仲琦科技（2419）DOCSIS 4.0新產品告捷，與美國第五大有線電視營運商（MSO）競立媒體（MediaCom...

緯創股價一周強漲23% 原來是這個原因

台股2日再創歷史新高，盤面個股漲多於跌，其中緯創（3231）由於受惠摩根士丹利（大摩）證券大升目標價的激勵，盤中股價最高...

聯電收盤跌1.02% 傳啟動供應鏈降價15%以上、公司不評論

晶圓代工廠聯電（2303）2日收在43.8元，終場下跌0.45元、跌幅1.02%，成交量6.17萬張；盤中高點44.55...

緯創早盤大漲逾5%！外資喊首選 緯穎同獲調高目標價

緯創（3231）在美系券商升為首選，亞系券商調高緯穎（6669）目標價，今日開盤勁揚走高，緯創大漲逾5%；緯穎也走高超過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。