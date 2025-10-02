9月營收／仲琦月增34% 互動成長一倍

網通廠仲琦科技（2419）DOCSIS 4.0新產品告捷，與美國第五大有線電視營運商（MSO）競立媒體（MediaCom），台灣第二大MSO凱擘昨（2）日也宣布與仲琦合作DOCSIS 4.0與Wi-Fi 7寬頻技術升級。

仲琦昨日公布9月營收7.82億元，月增34.3%，年增0.3%，受惠子公司互動營收成長，第3季營收20.56億元，季減14%，累計今年前九月營收63.44億元，年減2.5%。

互動9月營收3.25億元，月增101.7%，年增8.4%，為歷年同期新高，第3季5.93億元，季增21.8%，累計前九月營收14.94億元，年減9.6%。

日前仲琦宣布，旗下美國子公司與美國第五大有線電視營運商（MSO）競立媒體（MediaCom）合作，在美國展開 DOCSIS 4.0 eMTA（嵌入式多媒體終端適配器） 的首次實地試驗，仲琦正式跨向新一代有線寬頻新技術，卡位產業先機。

凱擘大寬頻指出，導入仲琦最新的DOCSIS 4.0技術，具備比DOCSIS 3.1更快的上下行速度與更高的網路容量，能在既有有線電視基礎設施上漸進式升級，快速提升網路效能，並導入Wi-Fi 7支援320 MHz超寬頻寬與MLO多頻段連接等功能，適合VR／AR應用、高畫質影音串流與大規模IoT連線。