信邦9月合併營收月增7.7%

電子零組件廠商信邦（3023）昨（2）日公布9月合併營收為26.68億元，月增7.7%，年減6.6%；第3季合併營收為76億元，季減2.1%，年減10.2%；累計前三季合併營收為235.88億元，較去年同期減少5.1%。

信邦指出，9月合併營收月增，主要是醫療、汽車、綠能、工業應用、通訊及電子周邊等五大產品銷售較上月成長。但相較去年同期，美國太陽能微逆變器客戶受貸款高利率、補助調降及關稅墊高成本等不利政策的影響，整體需求放緩，太陽能產業9月出貨金額較去年同期減少43.16%。

信邦今年前九個月的產品項目銷售狀況，相較於去年同期，醫療及健康照護產業微增、汽車產業成長2.3%、綠能產業減少28.7%、工業應用產業成長1%、通訊及電子周邊產業成長10%。營收占比上，工業應用產業占合併營收30.7%，通訊及電子周邊產業戰占24.4%，綠能產業占20.9%，汽車產業占15.1%，醫療及健康照護產業占8.79%。

展望2026年，信邦董事長王紹新先前表示，五大MAGIC產業將全面恢復成長，最看好汽車航太與工業領域，半導體設備與人形機器人都是屬於工業領域，前景不錯。以半導體來說，接獲全球第一大設備商訂單，目前是出貨小型機櫃，未來將出貨長寬高各3米的大型機櫃，該公司在苗栗的三座廠產能滿載，為迎接這筆大型機櫃訂單新建第四廠，預期2027年量產。

人形機器人方面，他說，輝達執行長黃仁勳公布的機器人公司，很多都是信邦客戶，主要出貨線束、連接器與PCB等。機器人線束技術要求高，線束應用遍及機器人全身，特別是關節的彎曲，產品需承受十萬次以上彎曲，遠超常規線材的數千次，需兼顧耐壓、耐彎、防水等，售價也相對更高。