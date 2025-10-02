晶豪科9月營收登18個月高 天鈺創19個月低

快訊

中央社／ 新竹2日電

IC設計廠晶豪科及天鈺9月業績表現不同調，晶豪科9月營收新台幣13.08億元，創下18個月來新高；天鈺9月營收13.86億元，為19個月來新低。

隨著記憶體市場需求復甦，利基型記憶體廠晶豪科9月營收攀高至13.08億元，月增16.72%，年增5.95%，為2024年4月以來單月營收新高。

晶豪科第3季營收35.77億元，較第2季增加8.78%；累計前3季營收97.68億元，較去年同期減少5.44%。

面板驅動IC廠天鈺9月營收13.86億元，月減1.37%，年減22.26%，為2024年3月以來單月營收新低。

隨著中國補貼及提前拉貨效應減緩，天鈺第3季營收滑落至42.71億元，較第2季減少15.86%；累計前3季營收140.09億元， 較去年同期略減0.32%。

天鈺先前表示，下半年手機有機發光二極體（OLED）驅動IC及邊緣人工智慧（AI）產品可望開始貢獻營收，預期在新產品挹注下，下半年營收將力求維持與上半年相當水準。

營收 天鈺

