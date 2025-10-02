緯創股價一周強漲23% 原來是這個原因
台股2日再創歷史新高，盤面個股漲多於跌，其中緯創（3231）由於受惠摩根士丹利（大摩）證券大升目標價的激勵，盤中股價最高來到156元，攀波段反彈新高，股價連五漲、漲幅達23%，躍居市場投資人熱議的焦點。
大摩指出，緯創從消費市場轉向商用市場的轉型持續進行，且隨系統層級的 AI 產品今年開始出貨，使轉型顯著加速，因而上調 2026–2027 年的 AI 機櫃出貨預測，並看好從 VR200 開始，緯創將取得更多市占率。
大摩將緯創2026年機櫃出貨量由原先的6,800櫃提升至10,000櫃；2027年由7,200櫃上修至13,000櫃，藉以反映更清晰的能見度、以及潛在商業模式改變所帶來的可服務市場（TAM）擴大效應。
大摩認為緯創系統層級 AI 業務被市場低估，因此上調緯創2026、2027年每股稅後純益（EPS）各20%、35%，除重申「優於大盤」評級外，更將目標價由150元大幅調升至210元，調幅高達40%，激勵2日股價強勢上揚。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言