快訊

台灣旅客出境被海關開箱託運行李 他目睹直呼：日本終於嚴查了

國民黨主席之爭白熱化！挺鄭麗文陣營民調曝 領先郝龍斌近13個百分點

獨／台中5億高中生案...夏男坐牢表現良好 獲選進外役監享返家探親福利

緯創股價一周強漲23% 原來是這個原因

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
緯創。 圖／聯合報系資料照
緯創。 圖／聯合報系資料照

台股2日再創歷史新高，盤面個股漲多於跌，其中緯創（3231）由於受惠摩根士丹利（大摩）證券大升目標價的激勵，盤中股價最高來到156元，攀波段反彈新高，股價連五漲、漲幅達23%，躍居市場投資人熱議的焦點。

大摩指出，緯創從消費市場轉向商用市場的轉型持續進行，且隨系統層級的 AI 產品今年開始出貨，使轉型顯著加速，因而上調 2026–2027 年的 AI 機櫃出貨預測，並看好從 VR200 開始，緯創將取得更多市占率。

大摩將緯創2026年機櫃出貨量由原先的6,800櫃提升至10,000櫃；2027年由7,200櫃上修至13,000櫃，藉以反映更清晰的能見度、以及潛在商業模式改變所帶來的可服務市場（TAM）擴大效應。

大摩認為緯創系統層級 AI 業務被市場低估，因此上調緯創2026、2027年每股稅後純益（EPS）各20%、35%，除重申「優於大盤」評級外，更將目標價由150元大幅調升至210元，調幅高達40%，激勵2日股價強勢上揚。

緯創 大摩 AI

延伸閱讀

GB300第四季放量！緯創大漲衝高

緯創（3231）股價回神！兩年前高檔套牢股民：果然沒賣就是沒賠

記憶體供需吃緊！大摩調升台廠目標價 網猜「股價超級大循環」

「輝達親兒子」CoreWeave奪大單 台鏈補

相關新聞

緯創股價一周強漲23% 原來是這個原因

台股2日再創歷史新高，盤面個股漲多於跌，其中緯創（3231）由於受惠摩根士丹利（大摩）證券大升目標價的激勵，盤中股價最高...

聯發科開高走低、收跌1,280元 ASIC 業務出現什麼變數？

IC設計龍頭聯發科（2454）2日股價開高走低，盤中一度上探1,300元，終場回落至1,280元作收，小跌5元、跌幅0....

聯電收盤跌1.02% 傳啟動供應鏈降價15%以上、公司不評論

晶圓代工廠聯電（2303）2日收在43.8元，終場下跌0.45元、跌幅1.02%，成交量6.17萬張；盤中高點44.55...

緯創早盤大漲逾5%！外資喊首選 緯穎同獲調高目標價

緯創（3231）在美系券商升為首選，亞系券商調高緯穎（6669）目標價，今日開盤勁揚走高，緯創大漲逾5%；緯穎也走高超過...

美國軍工熱 全訊大補

《華爾街日報》報導，美國政府正與多家飛彈製造商討論，要擴大美國關鍵武器生產速度，希望飛彈供應商產量大增二至四倍。台廠當中...

緯穎德州買廠 斥資22億

緯穎（6669）昨（1）日公告，子公司Wiwynn Technology Corporation向非關係人取得位於美國德...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。