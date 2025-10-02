緯創股價一周強漲23% 原來是這個原因

台股2日再創歷史新高，盤面個股漲多於跌，其中緯創（3231）由於受惠摩根士丹利（大摩）證券大升目標價的激勵，盤中股價最高來到156元，攀波段反彈新高，股價連五漲、漲幅達23%，躍居市場投資人熱議的焦點。

大摩指出，緯創從消費市場轉向商用市場的轉型持續進行，且隨系統層級的 AI 產品今年開始出貨，使轉型顯著加速，因而上調 2026–2027 年的 AI 機櫃出貨預測，並看好從 VR200 開始，緯創將取得更多市占率。

大摩將緯創2026年機櫃出貨量由原先的6,800櫃提升至10,000櫃；2027年由7,200櫃上修至13,000櫃，藉以反映更清晰的能見度、以及潛在商業模式改變所帶來的可服務市場（TAM）擴大效應。

大摩認為緯創系統層級 AI 業務被市場低估，因此上調緯創2026、2027年每股稅後純益（EPS）各20%、35%，除重申「優於大盤」評級外，更將目標價由150元大幅調升至210元，調幅高達40%，激勵2日股價強勢上揚。