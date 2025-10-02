信邦營收／9月26億元、月增7.7% 受惠五大產業全面成長

電子零組件廠商信邦（3023）2日公布自結9月合併營收為26.68億元，較8月24.76億元成長7.74%，比去年同期28.58億元減少6.65%；第3季合併營收為76億元，較第2季減少2.14%，與去年同期相比減少10.26%；累計前三季合併營收為235.88億元，較去年同期減少5.18%。

信邦指出，9月合併營收較8月成長7.74%，係醫療、汽車、綠能、工業應用、通訊及電子周邊等5大產業之銷售均較8月成長，成長率分別為7.02%、2.94%、24.86%、4.84%及3.62%。

信邦9月合併營較去年同期減少6.65%，主要係美國太陽能微逆變器客戶，受高借款利率、補助調降及關稅墊高成本等不利政策的影響，削弱民眾安裝意願，整體需求放緩，太陽能產業9月出貨金額較去年同期減少43.16%。

信邦累計前9月相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長0.44%、汽車產業成長2.36%、綠能產業減少28.71%、工業應用產業成長1.09%、通訊及電子周邊產業成長10.03%。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售占合併營收73.91%；連接器及零組件銷售占26.09%。

產業別銷售分布，工業應用產業占合併營收30.76%；通訊及電子周邊產業占24.43%；綠能產業占20.9%；汽車產業占15.12%；醫療及健康照護產業占8.79%。