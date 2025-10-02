快訊

台灣旅客出境被海關開箱託運行李 他目睹直呼：日本終於嚴查了

國民黨主席之爭白熱化！挺鄭麗文陣營民調曝 領先郝龍斌近13個百分點

獨／台中5億高中生案...夏男坐牢表現良好 獲選進外役監享返家探親福利

信邦營收／9月26億元、月增7.7% 受惠五大產業全面成長

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

電子零組件廠商信邦（3023）2日公布自結9月合併營收為26.68億元，較8月24.76億元成長7.74%，比去年同期28.58億元減少6.65%；第3季合併營收為76億元，較第2季減少2.14%，與去年同期相比減少10.26%；累計前三季合併營收為235.88億元，較去年同期減少5.18%。

信邦指出，9月合併營收較8月成長7.74%，係醫療、汽車、綠能、工業應用、通訊及電子周邊等5大產業之銷售均較8月成長，成長率分別為7.02%、2.94%、24.86%、4.84%及3.62%。

信邦9月合併營較去年同期減少6.65%，主要係美國太陽能微逆變器客戶，受高借款利率、補助調降及關稅墊高成本等不利政策的影響，削弱民眾安裝意願，整體需求放緩，太陽能產業9月出貨金額較去年同期減少43.16%。

信邦累計前9月相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長0.44%、汽車產業成長2.36%、綠能產業減少28.71%、工業應用產業成長1.09%、通訊及電子周邊產業成長10.03%。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售占合併營收73.91%；連接器及零組件銷售占26.09%。

產業別銷售分布，工業應用產業占合併營收30.76%；通訊及電子周邊產業占24.43%；綠能產業占20.9%；汽車產業占15.12%；醫療及健康照護產業占8.79%。

營收 太陽能產業

延伸閱讀

影／白茫茫像下雪 貢寮台2線大量工業石粉散落四處飛散

少年股神回歸？9月新開戶近7成30歲以下…網警戒：擦鞋童進來了

陸造車新勢力 零跑、小米、蔚來「金九」大爆發

車市翻轉買氣急速回升 業界樂觀Q4表現優於前兩季

相關新聞

緯創股價一周強漲23% 原來是這個原因

台股2日再創歷史新高，盤面個股漲多於跌，其中緯創（3231）由於受惠摩根士丹利（大摩）證券大升目標價的激勵，盤中股價最高...

聯發科開高走低、收跌1,280元 ASIC 業務出現什麼變數？

IC設計龍頭聯發科（2454）2日股價開高走低，盤中一度上探1,300元，終場回落至1,280元作收，小跌5元、跌幅0....

聯電收盤跌1.02% 傳啟動供應鏈降價15%以上、公司不評論

晶圓代工廠聯電（2303）2日收在43.8元，終場下跌0.45元、跌幅1.02%，成交量6.17萬張；盤中高點44.55...

緯創早盤大漲逾5%！外資喊首選 緯穎同獲調高目標價

緯創（3231）在美系券商升為首選，亞系券商調高緯穎（6669）目標價，今日開盤勁揚走高，緯創大漲逾5%；緯穎也走高超過...

美國軍工熱 全訊大補

《華爾街日報》報導，美國政府正與多家飛彈製造商討論，要擴大美國關鍵武器生產速度，希望飛彈供應商產量大增二至四倍。台廠當中...

緯穎德州買廠 斥資22億

緯穎（6669）昨（1）日公告，子公司Wiwynn Technology Corporation向非關係人取得位於美國德...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。