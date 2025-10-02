快訊

輝達進駐T17、18面臨破局？知情人士：北市仍有「2塊地」可參考

中度磁暴來了！下午2時起12小時 氣象署示警無線電通訊等恐短暫中斷

整理包／中秋節全台烤肉！各縣市限時開烤區總覽 誤踩禁地最高罰百萬

聯發科開高走低、收跌1,280元 ASIC 業務出現什麼變數？

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
聯發科。 圖／聯發科提供
聯發科。 圖／聯發科提供

IC設計龍頭聯發科（2454）2日股價開高走低，盤中一度上探1,300元，終場回落至1,280元作收，小跌5元、跌幅0.39%，成交量8,188張、成交金額約105.39億元。

市場消息指稱，聯發科原本力拚2026年後特殊應用晶片（ASIC）業務放大，除先前傳出承接Google大單，也積極角逐Meta次世代訂單；惟近日風向轉變，Meta新案恐遭博通（Broadcom）與Marvell全力競逐，Google專案則遲未最終定案，使外界對2026~2027年ASIC成長目標轉趨保守。

業界人士透露，Meta代號「Arke」的2奈米推論ASIC，主打成本效益，原被視為聯發科的優勢戰場，如今若生變，關鍵恐仍在高速運算ASIC的技術整合門檻與交付節奏；而Google合作案也傳出再度順延，最快10月才會tape-out，量產時程由原規劃的2026年下半年可能再往後推移。

供應鏈觀察，Google近年在ASIC量產規模與拉貨節奏已具體成形，對晶片設計供應商的挹注最為直接；聯發科若能順利完成設計定版與驗證，仍有望受惠於雲端大客戶的長單。但在美系大廠競爭加劇、專案變動頻仍之際，市場短線情緒偏向觀望，也成為今日股價由高回落的主因之一。

