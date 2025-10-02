聯電收盤跌1.02% 傳啟動供應鏈降價15%以上、公司不評論

晶圓代工廠聯電（2303）2日收在43.8元，終場下跌0.45元、跌幅1.02%，成交量6.17萬張；盤中高點44.55元、低點43.35元，開盤44.45元，價量呈震盪走低。

市場消息指出，聯電近期已知會部分供應商，要求自明年起降價15%以上，並需在一個月內提出可執行的方案，以推動成本優化、維繫競爭力。業界評估，矽晶圓、光罩、特用氣體、化學品與研磨耗材等環節首當其衝；大型設備廠則據悉尚未接獲通知，整體影響仍待供應商端後續調整而定。

聯電對降價傳聞不予評論，僅重申上季產業景氣「符合先前預期，未見惡化」。公司先前展望第3季晶圓出貨量可望季增1%～3%，ASP大致持平；至於明年景氣走向與成本策略，暫未進一步說明。

受市場對明年半導體循環仍存變數的情緒影響，聯電股價今日開高後走弱；終場收在43.8元，較1日44.25元回落，成交金額約269.8億元。投資人後續將關注聯電與供應商的談判進度，以及本季接單與產能利用率變化，作為評估營運與資本支出節奏的參考。