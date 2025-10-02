緯創早盤大漲逾5%！外資喊首選 緯穎同獲調高目標價

緯創（3231）在美系券商升為首選，亞系券商調高緯穎（6669）目標價，今日開盤勁揚走高，緯創大漲逾5%；緯穎也走高超過2%。

美系大行的電子下游團隊將緯創升為首選（Top Pick)，升明、後年每股稅後盈餘（EPS）至11.6/14.9元，給予明年18xPE評價，同步升目標。

券商觀察明年推出的下一代VR200，Nivida欽點緯創、鴻海（2317）、廣達（2382）組裝compute trays，而不是讓OEMs自行從NVIDIA採購。券商因此認為此舉有助緯創的可服務市場變大，且預估在客戶Dell、HPE、Cisco 等的市占率有望提升至12%。

因此，券商上修緯創明年等效機櫃出貨量至10k from 6.8k，上修2027年至13k from 7.2k。規模擴張具備營運槓桿效應，預估長期OPM穩在3-3.5%。

亞系券商升同集團的緯穎的獲利預估，預估2025-2027年EPS為235.6/258.6/288.3，給予明年16xPE評價，同步升目標。

AWS ASIC的過渡轉換期已為市場共識，且觀察到其他CSP客戶需求依舊強勁，Oracle GPU機櫃放量，2026年下半年AWS的液冷機櫃也開始出貨。著眼中長期成長趨勢不變，上修獲利預估，重申正向評等不變。