聽新聞
0:00 / 0:00
緯創早盤大漲逾5%！外資喊首選 緯穎同獲調高目標價
緯創（3231）在美系券商升為首選，亞系券商調高緯穎（6669）目標價，今日開盤勁揚走高，緯創大漲逾5%；緯穎也走高超過2%。
美系大行的電子下游團隊將緯創升為首選（Top Pick)，升明、後年每股稅後盈餘（EPS）至11.6/14.9元，給予明年18xPE評價，同步升目標。
券商觀察明年推出的下一代VR200，Nivida欽點緯創、鴻海（2317）、廣達（2382）組裝compute trays，而不是讓OEMs自行從NVIDIA採購。券商因此認為此舉有助緯創的可服務市場變大，且預估在客戶Dell、HPE、Cisco 等的市占率有望提升至12%。
因此，券商上修緯創明年等效機櫃出貨量至10k from 6.8k，上修2027年至13k from 7.2k。規模擴張具備營運槓桿效應，預估長期OPM穩在3-3.5%。
亞系券商升同集團的緯穎的獲利預估，預估2025-2027年EPS為235.6/258.6/288.3，給予明年16xPE評價，同步升目標。
AWS ASIC的過渡轉換期已為市場共識，且觀察到其他CSP客戶需求依舊強勁，Oracle GPU機櫃放量，2026年下半年AWS的液冷機櫃也開始出貨。著眼中長期成長趨勢不變，上修獲利預估，重申正向評等不變。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言