工業電腦整合！瑞傳科入股中美萬泰科 鞏固觸控電腦版圖

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
振樺跟華碩合資瑞傳，圖為振樺董事長郭劍成（右）與總經理陳茂強（左）。記者王郁倫／攝影
振樺跟華碩合資瑞傳，圖為振樺董事長郭劍成（右）與總經理陳茂強（左）。記者王郁倫／攝影

振樺電子（8114）子公司瑞傳1日宣布出手！公司公告已斥資2.99億元買下觸控電腦工業電腦廠中美萬泰科技41%股權，成最大法人股東

中美萬泰科技成立於1993年，主要生產工業級電腦、食品工業級防水電腦及醫療級電腦，自產自銷，公司位於新竹，是老牌工業電腦系統業者。中美萬泰官網指出，接受歐、美、亞太地區等國內外客戶OEM及ODM業務，美國和日本有分公司，提供軟體技術整合，切入嵌入式應用領域，滿足工業用客戶需求。

瑞傳為振樺與華碩（2357）合資公司，專注工業電腦業務，1日宣布花2.99億元買1,076萬股中美萬泰股權，每股價格27.8元，取得41%股權，根據經濟部資料，董事長彭以豪持股19％，邱宏彥為第二大個人股東持股7%，瑞傳入股後將成最大單一法人股東。

振樺獲得宏碁（2353）入主後，今年改選董事，取得經營權，公司表示瑞傳是獨立公司，會盡快上市，也完全尊重華碩的角色。瑞傳受惠幫輝達（NVIDIA）做新品測試機台訂單加持，2024年到今年上半營運暴衝，下半年因去年同期基期高，公司預估營運將稍微降溫，但今年總體業績還是會比去年更好。

瑞傳隨10月1日出手收購中美華泰股權，意味多角化布局已然展開，為未來IPO啟動新一波布局。

股東 工業電腦 萬泰科 振樺電

