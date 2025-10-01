鴻碩攜伴 布局東南亞充電站

鴻碩集團（3092）旗下慧鴻能源，與綠能供應商創睿能源共同宣布達成策略聯盟，創睿能源除取得慧鴻能源充電設備在台灣市場的經銷權，雙方也將攜手拓展國際夥伴合作通路，搶攻泰國等東南亞充電樁與充電站市場龐大商機。

這項策略聯盟簽約儀式，由慧鴻能源董事長張利榮與創睿能源董事長陳膺仁共同主持。雙方將致力打造「綠能便利生活網」，真正落實充電服務與日常生活的無縫整合。

陳膺仁指出，創睿能源取得慧鴻能源充電設備在台灣市場的經銷權，此舉標誌著創睿能源從太陽能、儲能系統，進一步擴展至充電與智慧電網應用，打造全方位綠能生態系的重大佈局。

創睿能源長期秉持「創新、誠信、傳承」的核心價值，深耕再生能源領域多年，積極協助企業推動綠電轉型，落實低碳經營。該公司也是桃園機場特區與google台南漁電共生規劃、設計與開發的合作廠商。

此次與慧鴻能源攜手合作，其領先市場規格的充電設備硬體技術，結合自家研發EMS，不僅可迅速降升載電力系統，其社區充電椿電力調配可高達250支，有效解決市場許多營運商痛點，大幅提升營運效益，其軟實力不容小覷。

陳膺仁表示，此次合作不僅可提升在充電設備市場的整體競爭力，也將促進智慧充電與再生能源的深度融合，進一步拓展智慧城市與低碳生活的應用場景，為台灣能源轉型注入全新動能。